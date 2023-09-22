Пентагон уклав угоду з Маском: Україна отримає надійний супутниковий зв'язок

15:18 22 вересня Київ, Україна

Пентагоні підтвердили укладання угоди з компанією Ілона Маска щодо забезпечення українських військових супутниковим зв'язком Starlink

Про це заявив речник Пентагону Патрік Райдер на брифінгу.

"Я можу підтвердити, що ми уклали контракт із Starlink щодо послуг підтримки України з кінцевою метою забезпечити Україну необхідною їй інфраструктурою супутникового зв'язку", - сказав Райдер.

За словами спікера Пентагону, з міркувань безпеки через критичний характер цих систем відомство не зможе надавати додаткову інформацію про конкретні можливості або операційні деталі цих послуг.

"Ми продовжимо переглядати поточний оперативний контекст, щоб визначити, чи можна опублікувати більше інформації пізніше, але зараз я просто не можу вдаватися до більш детальної інформації", - пояснив Патрік Райдер.

Суму угоди з компанією Ілона Маска у Пентагоні також відмовилися називати.