Пентагон укладає контракт із SpaceX на постачання терміналів Starlink для українських військових

Пентагон купує термінали та послуги супутникового зв'язку Starlink від компанії SpaceX, заснованої мільярдером Ілоном Маском, для використання українськими військовими.
Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на Міноборони США.
Придбання терміналів, ймовірно, буде здійснено у рамках Ініціативи сприяння безпеці України, спрямованої на задоволення довгострокових потреб Києва.
У грудні 2022 року Міноборони, оголошуючи такий пакет фінансування, повідомило, що він надаватиме Україні "термінали та послуги" супутникового зв'язку, але не підтвердило, що компанія Маска отримає контракт.
Водночас у Міноборони США зазначили, що "з міркувань оперативної безпеки та через критичний характер цих систем" не оголошують подробиці щодо конкретних можливостей, контрактів чи партнерів.
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