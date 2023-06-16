Пентагон укладає контракт із SpaceX на постачання терміналів Starlink для українських військових

08:35 02 червня Київ, Україна

Пентагон купує термінали та послуги супутникового зв'язку Starlink від компанії SpaceX, заснованої мільярдером Ілоном Маском, для використання українськими військовими.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на Міноборони США.

Придбання терміналів, ймовірно, буде здійснено у рамках Ініціативи сприяння безпеці України, спрямованої на задоволення довгострокових потреб Києва.

"Ми продовжуємо працювати з низкою глобальних партнерів, щоб забезпечити Україні стійкі супутникові та комунікаційні можливості, які їй потрібні", - йдеться у заяві Пентагону.

У грудні 2022 року Міноборони, оголошуючи такий пакет фінансування, повідомило, що він надаватиме Україні "термінали та послуги" супутникового зв'язку, але не підтвердило, що компанія Маска отримає контракт.

"Ми продовжуємо працювати з низкою глобальних партнерів, щоб забезпечити Україні стійкі супутникові та комунікаційні можливості, які їй потрібні. Супутниковий зв'язок є життєво важливим елементом у спільній мережі зв'язку України, і Міністерство уклало контракт зі Starlink на надання послуг такого типу", - зазначили у Пентагоні.

Водночас у Міноборони США зазначили, що "з міркувань оперативної безпеки та через критичний характер цих систем" не оголошують подробиці щодо конкретних можливостей, контрактів чи партнерів.