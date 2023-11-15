Пентагон зміцнює підтримку Ізраїлю: таємне збільшення військової допомоги

Пентагон таємно збільшив обсяг військової допомоги для Ізраїлю, надавши більше засобів, зокрема, ракети з лазерним наведенням для вертольотів Apache, 155-мм снаряди, прилади нічного бачення, а також боєприпаси для руйнування бункерів та військових транспортних засобів.
Інформацію про це розкрило агентство Bloomberg, посилаючись на внутрішній список Міністерства оборони США.
Постачання зброї до Ізраїлю не обмежуються раніше оголошеними ракетами для "Залізного купола" та "розумними бомбами" від Boeing Co. Детальний опис зброї міститься в документі під назвою "Запити вищого керівництва Ізраїлю", датованому кінцем жовтня та розповсюджуваним у Пентагоні.
Згідно з цим документом, постачання зброї вже почалося, або Пентагон працює над забезпеченням доступу до неї зі складів у США та Європі.
На кінець жовтня було доставлено 36 тисяч боєприпасів для 30-мм гармат, 1800 із замовлених боєприпасів M141 для бункерів та не менше 3500 приладів нічного бачення.
Представник Пентагону відмовився коментувати подробиці, але заявив, що США використовують різні шляхи, включаючи внутрішні резерви та канали американської промисловості, щоб надати Ізраїлю засоби для самозахисту. У заяві наголошено, що допомога в галузі безпеки продовжує надходити щодня.
На цьому наголошується також у заяві, де йдеться про те, що США оперативно надають високоточні боєприпаси, бомби малого діаметра, 155-мм артилерійські снаряди та інші боєприпаси. Президент США Джо Байден, як відомо, прагне переконати Конгрес підтримати допомогу Україні та Ізраїлю, запропонувавши новий пакет допомоги на суму 106 мільярдів доларів.
Інформацію про це розкрило агентство Bloomberg, посилаючись на внутрішній список Міністерства оборони США.
Постачання зброї до Ізраїлю не обмежуються раніше оголошеними ракетами для "Залізного купола" та "розумними бомбами" від Boeing Co. Детальний опис зброї міститься в документі під назвою "Запити вищого керівництва Ізраїлю", датованому кінцем жовтня та розповсюджуваним у Пентагоні.
Згідно з цим документом, постачання зброї вже почалося, або Пентагон працює над забезпеченням доступу до неї зі складів у США та Європі.
На кінець жовтня було доставлено 36 тисяч боєприпасів для 30-мм гармат, 1800 із замовлених боєприпасів M141 для бункерів та не менше 3500 приладів нічного бачення.
Представник Пентагону відмовився коментувати подробиці, але заявив, що США використовують різні шляхи, включаючи внутрішні резерви та канали американської промисловості, щоб надати Ізраїлю засоби для самозахисту. У заяві наголошено, що допомога в галузі безпеки продовжує надходити щодня.
На цьому наголошується також у заяві, де йдеться про те, що США оперативно надають високоточні боєприпаси, бомби малого діаметра, 155-мм артилерійські снаряди та інші боєприпаси. Президент США Джо Байден, як відомо, прагне переконати Конгрес підтримати допомогу Україні та Ізраїлю, запропонувавши новий пакет допомоги на суму 106 мільярдів доларів.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі