Пентагон: українські війська на півдні справляються краще, ніж армія агресора

07:43 08 вересня Київ, Україна

Українські війська досягли "повільного, але значного прогресу на полі бою" і зараз на півдні справляються краще, ніж армія росії.

Про це заявив високопосадовець Пентагону , пише Reuters.

"Поки що це лише початок. Я думаю, що українці роблять повільний, але значний прогрес. І ми побачимо, як розвиватимуться події", - сказав заступник міністра оборони з політичних питань Колін Кал на заході, організованому Defense News.

Він підкреслив, що зараз на півдні "в української сторони справи кращі, ніж у російської".