За інформацією, наданою чиновниками у військовому відомстві США та повідомленою газетою The Wall Street Journal, у Пентагону залишилася сума у розмірі $5,2 мільярда доларів, яка може бути виділена на військову допомогу для України.
Зазначається, що ця сума приблизно відповідає вартості зброї, яку адміністрація Джо Байдена відправила до України за останні пів року. Проте ці кошти можуть зникнути протягом кількох місяців, особливо якщо постачання зброї збільшиться.
Слід зазначити, що вже вичерпано кошти, які США використали для довгострокової програми модернізації української армії та підвищення її сумісності з НАТО.
Крім того, рахунок, який використовувався для поповнення запасів зброї в США після надання допомоги Україні, також значно скоротився і становить приблизно 1,6 мільярда доларів, що є недостатнім для задоволення потреб Пентагону.
Зазначається, що ця сума приблизно відповідає вартості зброї, яку адміністрація Джо Байдена відправила до України за останні пів року. Проте ці кошти можуть зникнути протягом кількох місяців, особливо якщо постачання зброї збільшиться.
Слід зазначити, що вже вичерпано кошти, які США використали для довгострокової програми модернізації української армії та підвищення її сумісності з НАТО.
Крім того, рахунок, який використовувався для поповнення запасів зброї в США після надання допомоги Україні, також значно скоротився і становить приблизно 1,6 мільярда доларів, що є недостатнім для задоволення потреб Пентагону.
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