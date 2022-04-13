Пентагон розглядає можливість надання українській армії вертольотів Мі-17 та позашляховиків Humvee

10:59 13 квітня Київ, Україна

Пентагон розглядає можливість надання Україні в новому пакеті військової допомоги гелікоптерів Мі-17 та позашляховиків Humvee, повідомила газета The Washington Post з посиланням на представників адміністрації Джо Байдена.

Згідно з виданням, новий пакет військової допомоги Києву може оцінюватися в $750 млн, але поки що точно не визначено, які конкретно види озброєнь у ньому будуть міститися.

За даними The Washington Post, попередньо в пакеті фігурували гаубиці, безпілотні літальні апарати берегового захисту, а також костюми радіаційного, хімічного та біологічного захисту.

Але поки що неясно, чи залишиться все це спорядження у фінальному пакеті, повідомляє газета.