Пентагон про удари по Чонгарському мосту: Україна самостійно приймає рішення

У Пентагоні прокоментували останні удари, завдані по Чонгарському мосту на адміністративному кордоні між Херсонською областю та Кримом.
На пресбрифінгу представник Пентагону Патрік Райдер висловив свою точку зору щодо цього питання.
За його словами, Україна самостійно планує та здійснює бойові операції, тоді як США та їхні союзники надають їй необхідну підтримку для оборони від російської агресії.
На пресбрифінгу представник Пентагону Патрік Райдер висловив свою точку зору щодо цього питання.
За його словами, Україна самостійно планує та здійснює бойові операції, тоді як США та їхні союзники надають їй необхідну підтримку для оборони від російської агресії.
Він також зазначив, що США готові продовжувати співпрацю з Україною та надавати їй підтримку у її прагненні до мирного вирішення конфлікту та відновлення територіальної цілісності.
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