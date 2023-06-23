Пентагон про удари по Чонгарському мосту: Україна самостійно приймає рішення

12:33 23 червня Київ, Україна





На пресбрифінгу представник Пентагону Патрік Райдер висловив свою точку зору щодо цього питання.



За його словами, Україна самостійно планує та здійснює бойові операції, тоді як США та їхні союзники надають їй необхідну підтримку для оборони від російської агресії. Пентагоні прокоментували останні удари, завдані по Чонгарському мосту на адміністративному кордоні між Херсонською областю та Кримом.На пресбрифінгу представник Пентагону Патрік Райдер висловив свою точку зору щодо цього питання.За його словами, Україна самостійно планує та здійснює бойові операції, тоді як США та їхні союзники надають їй необхідну підтримку для оборони від російської агресії.

"Це боротьба, яку веде Україна. Вони самостійно планують та здійснюють ці бойові дії. Ми сфокусовані на співпраці з нашими союзниками та партнерами, щоб забезпечити їм необхідні засоби для захисту своєї країни та повернення суверенітету на окуповані території", - наголосив Райдер.



Він також зазначив, що США готові продовжувати співпрацю з Україною та надавати їй підтримку у її прагненні до мирного вирішення конфлікту та відновлення територіальної цілісності.