Пентагон закликає завершити всі війни за участю армії США

14:36 15 листопада Київ, Україна

Кожна світова держава намагається приміряти на себе образ борця за мир і безпеку. На жаль, утриматися в цьому образі поки не вдалося жодній з них. Не стала в черговий раз винятком і Америка. Як стало відомо з повідомлення газети The Hill, яка посилалася на текст меморандуму, новий виконавець обов'язків міністра оборони США Крістофер Міллер заявив про необхідність завершити всі війни за участю американських військових.

"Ми не народ, який постійно воює, це суперечить всьому, за що виступаємо ми, і за що боролися наші предки. Всі війни повинні закінчитися", - написав Міллер в документі.

США "залишаються віддані тому, щоб завершити війну" в Афганістані, підкреслив міністр.

Раніше повідомлялося, що Афганістан може стати плацдармом для терористів після відходу американських військових.