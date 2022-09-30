Пентагон відкриє командний центр у Німеччині для координації постачання озброєння та навчання ЗСУ

10:15 30 вересня Київ, Україна

Систему підготовки українських військових та допомоги ЗСУ буде передано під єдине нове командування у Німеччині. Його очолить високопоставлений генерал США

Про це пише The New York Times.

З початку війни в Україні оснащення та навчання ЗСУ велися експромтом і більше нагадували імпровізацію за потреби. За цей час у вигляді термінових поставок озброєння та припасів Вашингтон передав Києву військову допомогу на більш ніж 16 млрд доларів. Тепер США мають намір вибудувати системну роботу і виконати обіцянку президента Джо Байдена – забезпечити довгострокову військову підтримку України.



Очікується, що нове командування очолить високопоставлений генерал США Крістофер Каволі. Він виконуватиме рішення Контактної групи з оборони України, до якої входять 40 країн світу. Ця група більш відома як коаліція Рамштайн. Загалом у центрі, який відкриється у штаб-квартирі армії США в Європі, розташованому у місті Вісбаден, працюватиме близько 300 осіб. Туди зі Штутгарту вже переїхав логістичний центр, який підбирає озброєння та техніку на запит України.

«Це визнання важливої місії з надання допомоги нашим українським партнерам у сфері безпеки», – зазначив адмірал Джеймс Дж. Ставрідіс. «Це також створить офіційну безпекову структуру, якої наші союзники і партнери зможуть дотримуватися з точки зору передачі свого обладнання та навчання в руки українців», – пояснив він.

Центр передбачається створити за аналогією з командуванням для навчання та оснащення армій Іраку та Афганістану. У Пентагоні поки не розкривають деталей про роботу структури публічно, щоб росія не мала можливості заявити про те, що в Україні вона воює з військами НАТО і США, а не з українським народом.