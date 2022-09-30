Пентагон відкриє командний центр у Німеччині для координації постачання озброєння та навчання ЗСУ

Систему підготовки українських військових та допомоги ЗСУ буде передано під єдине нове командування у Німеччині. Його очолить високопоставлений генерал США.
Про це пише The New York Times.
З початку війни в Україні оснащення та навчання ЗСУ велися експромтом і більше нагадували імпровізацію за потреби. За цей час у вигляді термінових поставок озброєння та припасів Вашингтон передав Києву військову допомогу на більш ніж 16 млрд доларів. Тепер США мають намір вибудувати системну роботу і виконати обіцянку президента Джо Байдена – забезпечити довгострокову військову підтримку України.
Очікується, що нове командування очолить високопоставлений генерал США Крістофер Каволі. Він виконуватиме рішення Контактної групи з оборони України, до якої входять 40 країн світу. Ця група більш відома як коаліція Рамштайн. Загалом у центрі, який відкриється у штаб-квартирі армії США в Європі, розташованому у місті Вісбаден, працюватиме близько 300 осіб. Туди зі Штутгарту вже переїхав логістичний центр, який підбирає озброєння та техніку на запит України.
Очікується, що нове командування очолить високопоставлений генерал США Крістофер Каволі. Він виконуватиме рішення Контактної групи з оборони України, до якої входять 40 країн світу. Ця група більш відома як коаліція Рамштайн. Загалом у центрі, який відкриється у штаб-квартирі армії США в Європі, розташованому у місті Вісбаден, працюватиме близько 300 осіб. Туди зі Штутгарту вже переїхав логістичний центр, який підбирає озброєння та техніку на запит України.
Центр передбачається створити за аналогією з командуванням для навчання та оснащення армій Іраку та Афганістану. У Пентагоні поки не розкривають деталей про роботу структури публічно, щоб росія не мала можливості заявити про те, що в Україні вона воює з військами НАТО і США, а не з українським народом.
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