Пентагон оголосив, що Байден дозволив навчання українських пілотів на F-16

09:34 09 серпня Київ, Україна

У Пентагоні підтвердили, що президент США Джо Байден "дав зелене світло" на дозвіл та підтримку підготовки українських пілотів до навчання на винищувачах F-16.

Про це на брифінгу повідомила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.

"Як ви знаєте, процес підготовки українських пілотів на винищувачах F-16 очолюють Данія та Нідерланди. Президент Байден дав зелене світло для того, щоб зробити це можливим, а також підтримати процес навчання", - сказала Сінгх.

Вона додала, що не володіє інформацією про конкретних пілотів, які навчатимуться.

4 серпня видання Politico з посиланням на неназвані джерела в США повідомило, що перша група з восьми українських пілотів, які вільно володіють англійською, готова розпочати навчання на винищувачах, як тільки європейські союзники складуть офіційні плани навчання і затвердять Сполучені Штати.

Крім того, ще 20 пілотів із мінімальними знаннями англійської мови пройдуть мовне навчання у Великій Британії протягом місяця. Всього 32 українські пілоти призначені для участі у програмі підготовки, але знання англійської мови залишається значною перешкодою.

Минулого місяця США заявили, що дозволять європейським країнам навчати українців на винищувачах F-16, що сприятиме зусиллям України протистояти перевагам росії в повітрі.

У травні Байден повідомив лідерам G7, що США підтримають спільні зусилля з союзниками та партнерами щодо навчання українських пілотів на літаках четвертого покоління, включаючи F-16, хоча на той час було незрозуміло, коли розпочнеться це навчання.