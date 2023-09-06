Пентагон оголосив, що Байден дозволив навчання українських пілотів на F-16

09:34 09 серпня Київ, Україна





Про це на брифінгу повідомила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх. Пентагоні підтвердили, що президент США Джо Байден "дав зелене світло" на дозвіл та підтримку підготовки українських пілотів до навчання на винищувачах F-16.Про це на брифінгу повідомила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.



"Як ви знаєте, процес підготовки українських пілотів на винищувачах F-16 очолюють Данія та Нідерланди. Президент Байден дав зелене світло для того, щоб зробити це можливим, а також підтримати процес навчання", - сказала Сінгх.



Вона додала, що не володіє інформацією про конкретних пілотів, які навчатимуться.



4 серпня видання Politico з посиланням на неназвані джерела в США повідомило, що перша група з восьми українських пілотів, які вільно володіють англійською, готова розпочати навчання на винищувачах, як тільки європейські союзники складуть офіційні плани навчання і затвердять Сполучені Штати.



Крім того, ще 20 пілотів із мінімальними знаннями англійської мови пройдуть мовне навчання у Великій Британії протягом місяця. Всього 32 українські пілоти призначені для участі у програмі підготовки, але знання англійської мови залишається значною перешкодою.



Минулого місяця США заявили, що дозволять європейським країнам навчати українців на винищувачах F-16, що сприятиме зусиллям України протистояти перевагам росії в повітрі.



У травні Байден повідомив лідерам G7, що США підтримають спільні зусилля з союзниками та партнерами щодо навчання українських пілотів на літаках четвертого покоління, включаючи F-16, хоча на той час було незрозуміло, коли розпочнеться це навчання.