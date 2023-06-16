Пентагон виявив помилку в оцінці американського озброєння, відправленого Україні – Reuters

07:55 19 травня Київ, Україна

Помічник сенатора та представників Міноборони США, на яких посилається Reuters, повідомили, що Пентагон переоцінив вартість американського озброєння, надісланого в Україну, приблизно на 3 мільярди доларів.



За словами джерел, ця помилка відкриває можливість надсилання додаткової зброї в Україну для захисту від російського вторгнення.



Два високопосадовці Пентагону заявили, що помилка сталася внаслідок завищення вартості зброї, яка була взята з американських запасів і потім відправлена в Україну.

"Ми виявили невідповідності у тому, як ми оцінюємо обладнання, яке ми передали Україні", - сказав один із представників Пентагону.

Представник Міноборони США сказав, що, можливо, кількість переоцінених озброєнь може зрости, оскільки Пентагон ретельніше вивчає ситуацію, збільшивши суму на 3 мільярди доларів.



Агентство зазначає, що чиновники та помічник сенату говорили на умовах анонімності.



З серпня 2021 року США відправили в Україну зі своїх запасів зброю на суму близько 21,1 мільярда доларів.



Хоча невідомо, як відреагує Конгрес на цю новину, зміна оцінки озброєння може відстрочити потребу адміністрацій Байдена просити Конгрес надати додаткові кошти для України, зазначає Reuters.