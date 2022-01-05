Пентагон не поспішає робити висновки щодо відведення військ РФ від кордонів України

10:19 24 квітень Київ, Україна

Вчора, 23 квітня, під час брифінгу голова пресслужби Пентагону Джон Кірбі зробив заяву, сказавши про те, що Міністерство оборони США отримало інформацію про плани Росії про відведення військ від кордону з Україною, однак рано судити про такий крок РФ.

"Ми бачили коментарі російської сторони про завершення навчань, про те, що вони збираються відвести війська. Поки занадто рано говорити з будь-якої конкретикою про те, як ми це оцінюємо", - сказав він.

Також Кірбі підкреслив, що позиція відомства незмінна - Росія повинна припинити провокації щодо України і поважати її територіальну цілісність.

Нагадаємо, в четвер міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив про закінчення перевірки боєготовності військ. Задіяні в навчаннях на півдні Росії війська повинні повернутися в місця постійної дислокації до 1 травня. Напередодні почався процес передислокації.