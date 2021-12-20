Пентагон призначив нового військового аташе посольства США в Росії

08:06 14 липень Київ, Україна

Новопризначеним аташе з питань оборони в посольстві США в Росії призначений контр-адмірал Філіп Ю. Про це повідомила в понеділок прес-служба Міністерства оборони США.



Вона не уточнила, коли саме Ю почне роботу в американської дипломатичної місії в Москві. У повідомленні говориться лише, що до теперішнього часу контр-адмірал займався питаннями відносин з Китаєм в апараті начальника штабу ВМС США.