Пентагон призначив нового військового аташе посольства США в Росії

Новопризначеним аташе з питань оборони в посольстві США в Росії призначений контр-адмірал Філіп Ю. Про це повідомила в понеділок прес-служба Міністерства оборони США.
Вона не уточнила, коли саме Ю почне роботу в американської дипломатичної місії в Москві. У повідомленні говориться лише, що до теперішнього часу контр-адмірал займався питаннями відносин з Китаєм в апараті начальника штабу ВМС США.
Згідно з офіційною біографією Філіпа Ю, він почав військову службу в 1993 році, записавшись в резерв ВМС після закінчення Стенфордського університету (штат Каліфорнія). Ю - американець китайського походження. Вільно володіє китайською мовою. підводник. Служив на Тихому океані, брав участь в поході в тому числі з науковими цілями до Північного полюса, відрядили в рамках операції НАТО в Афганістані. У 2012-15 роках був військовим аташе посольства США в Республіці Корея.
Філіпа Ю одружений (дружину звуть Дженніфер), має трьох синів.
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