Пентагон нарощує виробництво боєприпасів для України

08:35 25 січня Київ, Україна

У планах Міністерства оборони США протягом двох років наростити виробництво артилерійських боєприпасів на 500%, щомісяця випускаючи 90 тис. снарядів.



Про це у вівторок, 24 січня, пише NYT з посиланням на чиновника американської армії.

Пентагон намагається збільшити виробництво артилерійських снарядів, підштовхнувши виробництво звичайних боєприпасів до рівня, якого не було з часів Корейської війни, оскільки він інвестує мільярди доларів, щоб компенсувати дефіцит, спричинений війною в Україні, та створювати запаси для майбутніх конфліктів", - йдеться у повідомленні.

Пояснюється, що ці зусилля охоплюватимуть розширення заводів та залучення нових виробників.

"Такі кроки є частиною найагресивнішої за останні 40 років модернізації оборонно-промислової бази США", - наголошує джерело.

Видання зазначає, що "у той час, як Пентагон зосередився на веденні війни за допомогою невеликої кількості дорогої високоточної зброї, Україна значною мірою покладається на гаубиці, які стріляють некерованими снарядами".



Зазначається, що до вторгнення росії в Україну армія США виробляла 14,4 тис. некерованих снарядів на місяць, але потреба у постачанні Збройних сил України спонукала керівництво Пентагону потроїти виробництво у вересні, а потім ще раз подвоїти його у січні, щоб у результаті виробляти 90 тис. або більше снарядів на місяць.