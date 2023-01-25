Пентагон нарощує виробництво боєприпасів для України

У планах Міністерства оборони США протягом двох років наростити виробництво артилерійських боєприпасів на 500%, щомісяця випускаючи 90 тис. снарядів.
Про це у вівторок, 24 січня, пише NYT з посиланням на чиновника американської армії.
Про це у вівторок, 24 січня, пише NYT з посиланням на чиновника американської армії.
Пояснюється, що ці зусилля охоплюватимуть розширення заводів та залучення нових виробників.
Видання зазначає, що "у той час, як Пентагон зосередився на веденні війни за допомогою невеликої кількості дорогої високоточної зброї, Україна значною мірою покладається на гаубиці, які стріляють некерованими снарядами".
Зазначається, що до вторгнення росії в Україну армія США виробляла 14,4 тис. некерованих снарядів на місяць, але потреба у постачанні Збройних сил України спонукала керівництво Пентагону потроїти виробництво у вересні, а потім ще раз подвоїти його у січні, щоб у результаті виробляти 90 тис. або більше снарядів на місяць.
Зазначається, що до вторгнення росії в Україну армія США виробляла 14,4 тис. некерованих снарядів на місяць, але потреба у постачанні Збройних сил України спонукала керівництво Пентагону потроїти виробництво у вересні, а потім ще раз подвоїти його у січні, щоб у результаті виробляти 90 тис. або більше снарядів на місяць.
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