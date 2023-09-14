Пентагон направить персонал в Україну для моніторингу військової допомоги США

Як повідомляє інформаційний канал CNN, Пентагон направить свій персонал в Україну для моніторингу використання військової допомоги з боку США. Цей крок зумовлений закликами частини республіканців у Конгресі до більш суворого контролю над витрачанням американських коштів.
Генеральний інспектор Пентагону уточнив, що високопосадовець США розпочав свою роботу в Україні наприкінці серпня, і очікується, що до кінця вересня до нього приєднається додатковий персонал. Ця спеціалізована група базуватиметься у посольстві США у Києві та займатиметься моніторингом американської військової допомоги.
Адміністрація президента США у нещодавньому зверненні до Конгресу просила виділити Україні додаткові 24 мільярди доларів, включаючи 13 мільярдів на підтримку у сфері безпеки. Однак деякі скептично налаштовані республіканці висловлюють сумніви щодо доцільності таких витрат і закликають до суворішого нагляду над цим процесом.
Генеральний інспектор Пентагону уточнив, що високопосадовець США розпочав свою роботу в Україні наприкінці серпня, і очікується, що до кінця вересня до нього приєднається додатковий персонал. Ця спеціалізована група базуватиметься у посольстві США у Києві та займатиметься моніторингом американської військової допомоги.
Адміністрація президента США у нещодавньому зверненні до Конгресу просила виділити Україні додаткові 24 мільярди доларів, включаючи 13 мільярдів на підтримку у сфері безпеки. Однак деякі скептично налаштовані республіканці висловлюють сумніви щодо доцільності таких витрат і закликають до суворішого нагляду над цим процесом.
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