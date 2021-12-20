Пенсіонерці в Криму дали 12 років за шпигунство на користь України

14:52 29 березень Київ, Україна

Севастопольський міський суд засудив 66-річну кримчанку до 12 років колонії, визнавши її винною в державній зраді, а саме в передачі секретних відомостей розвідці Міноборони України.

Про вирок в понеділок повідомила пресслужба "суду".

"Уродженка Бахчисарая, 1955 року народження, була залучена представником іноземної держави до негласної співпраці з головним управлінням розвідки Міністерства оборони України", - говориться в пресрелізі.

Раніше українська уповноважена з прав людини Людмила Денисова відзначала, що мова йде про пенсіонерку Галину Довгополу. Омбудсмен писала, що вона - громадянка України, а "суд" повідомляє, що Росії.



Кримінальну справу "суд" розглядав в закритому режимі через "державну таємницю" і визнав її винною за статтею 275 КК РФ (державна зрада).



Окупанти заявили, що пенсіонерка нібито збирала розвідувальну інформацію про окремий авіаційний полк Чорноморського флоту - "мова йде про дані, які розкривають терміни дії позивних, частот і ключів, індексів радіостанцій, ключів до таблиць радіопозивних і таблиць чергового радиста, і таблиць телефонних, телеграфних та радіо - позивних в мирний час".



Жінку затримали в Севастополі в 2019 році. Тоді ФСБ заявляла, що її завербували українські спецслужби за завданням розвідки Міноборони. Тоді ж Довгополу заарештували і етапували в СІЗО №2 в Москві.