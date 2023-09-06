Піхота ЗСУ подолала «зуби дракона» у Запорізькій області

10:09 05 вересня Київ, Україна

Українська легка піхота просунулась на позиції за протитанковими ровами та протитанковими перешкодами "зуби дракона" російської оборони у західній частині Запорізької області.



Про це йдеться в аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни



В ISW не готові оцінити, чи українські війська прорвали цей російський оборонний рубіж за відсутності української важкої техніки в цих районах. Про це йдеться в аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) В ISW не готові оцінити, чи українські війська прорвали цей російський оборонний рубіж за відсутності української важкої техніки в цих районах.

“Геолокаційні кадри, опубліковані 4 вересня, вказують на те, що українські сили просунулися на позиції в лісосмузі на схід від російських протитанкових ровів та загорож "зуби дракона", які є частиною тришарової оборони на захід від Вербового (18 км на південний схід від Оріхова), - йдеться в аналітичному звіті.

Як зазначили аналітики, геолокаційні кадри, опубліковані 4 вересня, вказують на те, що українська легка піхота також просунулась далі вглиб серії підготовлених російських оборонних позицій уздовж дороги, що веде на північний захід у Вербове.

"Інші геолокаційні кадри, опубліковані 4 вересня, вказують на те, що українські сили просунулися до російських оборонних позицій між Роботиним (10 км на південь від Оріхова) та Новопрокопівкою (13 км на південь від Оріхова)", - наголошується у звіті ISW.

Аналітики також зазначили, що українські сили розширюють пролом, який вони вже зробили в одному з російських оборонних рубежів, і маневрують великою кількістю техніки та особового складу до тактичних тилових районів цього рубежу.

Крім того, в аналітичному звіті зазначається, що “українські сили, схоже, перебувають у безпосередній близькості до ще не прорваного російського оборонного шару, який проходить на північний захід від Вербового на північ від Солодкої Балки (20 км на південь від Оріхова), проводячи піхотні атаки та обстрілюючи важкою артилерією російські позиції далі і на південь від цього шару”.

Розгортання української важкої техніки та більш значних сил у цих районах, ніж ті, що спостерігалися досі в ISW, може свідчити як про прорив цього російського оборонного шару, так і про зусилля, спрямовані на те, щоб цей прорив був масштабнішим, підкреслили аналітики.