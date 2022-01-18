Печерський райсуд Києва оголосить запобіжний захід Порошенку 19 січня

06:43 18 січень Київ, Україна





Слідчі Держбюро розслідувань (ДБР) та прокурори Офісу Генпрокурора вимагають заарештувати Порошенка на час слідства з можливістю вийти під заставу мільярд гривень. Вони підозрюють експрезидента у державній зраді та сприянні терористичній організації в рамках так званої "вугільної справи" - розслідування щодо постачання вугілля з непідконтрольних районів Донбасу у 2014-2015 роках.



На думку правоохоронців,



Порошенко, який вранці у понеділок повернувся із місячного закордонного вояжу, категорично заперечує закиди слідчих та прокурорів. Його захисники відкидають навіть сам факт повідомлення депутату про підозру – ДБР оприлюднило його 20 грудня 2021 року. Печерський районний суд Києва так і не зміг ухвалити рішення про обрання запобіжного заходу п'ятому президенту України, нардепу від фракції "Європейська солідарність" Петру Порошенку. Як оголосив представник суду пізно увечері понеділка, 17 січня, рішення буде оголошено у середу, 19 січня.Слідчі Держбюро розслідувань (ДБР) та прокурори Офісу Генпрокурора вимагають заарештувати Порошенка на час слідства з можливістю вийти під заставу мільярд гривень. Вони підозрюють експрезидента у державній зраді та сприянні терористичній організації в рамках так званої "вугільної справи" - розслідування щодо постачання вугілля з непідконтрольних районів Донбасу у 2014-2015 роках.На думку правоохоронців, Порошенко вступив у злочинну змову з керівництвом РФ, самопроголошених "республік" та Віктором Медведчуком - тодішнім переговорником СБУ, а нині депутатом і одним із лідерів партії "Опозиційна платформа - За життя", який з жовтня перебуває під домашнім арештом у межах цієї справи. Головуючи на засіданні Ради нацбезпеки та оборони на початку листопада 2014 року, тодішній президент нібито навмисне заблокував закупівлю урядом вугілля для українських теплових електростанцій в Південноафриканській Республіці, щоб надалі сприяти укладенню угод із закупівлі палива в шахтах, що залишилися під контролем сепаратистів. За укладеними у грудні 2014 року багатомільярдними угодами державним шахтам з непідконтрольних територій було перераховано не менше 205 мільйонів гривень. Слідство вважає, що вони пішли на фінансування самопроголошених "ДНР" та "ЛНР".Порошенко, який вранці у понеділок повернувся із місячного закордонного вояжу, категорично заперечує закиди слідчих та прокурорів. Його захисники відкидають навіть сам факт повідомлення депутату про підозру – ДБР оприлюднило його 20 грудня 2021 року.

"Документів, які наводить звинувачення, недостатньо для повідомлення депутата про підозру. Це мала зробити генеральна прокурорка Венедиктова, яка саме цього дня пішла у відпустку. Про цей факт навіть не повідомили голову Верховної Ради", - наголошував адвокат експрезидента Ілля Новіков.

На його думку, у своїх звинуваченнях прокурори лише перераховують відомі факти щодо вугільних угод 2014-2015 років, втім, ніяк не доводять злочинну змову чи умисел Порошенка.

"Виходить, держзрада – це підтримка пенсіонерів та шахтарів, які отримували зарплату з цих грошей за вугілля? Чому слідчі пишуть у документах "ДНР" та "ЛНР"? Виходить, ці території для них - не Україна", - обурювався сам Порошенко.



Після того, як стало відомо про те, що суд оголосить рішення про запобіжний захід лише через два дні, Порошенко сказав: "Наша команда, як прийде до влади, почне з судової реформи".