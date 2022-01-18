Печерський райсуд Києва оголосить запобіжний захід Порошенку 19 січня

Печерський районний суд Києва так і не зміг ухвалити рішення про обрання запобіжного заходу п'ятому президенту України, нардепу від фракції "Європейська солідарність" Петру Порошенку. Як оголосив представник суду пізно увечері понеділка, 17 січня, рішення буде оголошено у середу, 19 січня.
Слідчі Держбюро розслідувань (ДБР) та прокурори Офісу Генпрокурора вимагають заарештувати Порошенка на час слідства з можливістю вийти під заставу мільярд гривень. Вони підозрюють експрезидента у державній зраді та сприянні терористичній організації в рамках так званої "вугільної справи" - розслідування щодо постачання вугілля з непідконтрольних районів Донбасу у 2014-2015 роках.
На думку правоохоронців, Порошенко вступив у злочинну змову з керівництвом РФ, самопроголошених "республік" та Віктором Медведчуком - тодішнім переговорником СБУ, а нині депутатом і одним із лідерів партії "Опозиційна платформа - За життя", який з жовтня перебуває під домашнім арештом у межах цієї справи. Головуючи на засіданні Ради нацбезпеки та оборони на початку листопада 2014 року, тодішній президент нібито навмисне заблокував закупівлю урядом вугілля для українських теплових електростанцій в Південноафриканській Республіці, щоб надалі сприяти укладенню угод із закупівлі палива в шахтах, що залишилися під контролем сепаратистів. За укладеними у грудні 2014 року багатомільярдними угодами державним шахтам з непідконтрольних територій було перераховано не менше 205 мільйонів гривень. Слідство вважає, що вони пішли на фінансування самопроголошених "ДНР" та "ЛНР".
Порошенко, який вранці у понеділок повернувся із місячного закордонного вояжу, категорично заперечує закиди слідчих та прокурорів. Його захисники відкидають навіть сам факт повідомлення депутату про підозру – ДБР оприлюднило його 20 грудня 2021 року.
Слідчі Держбюро розслідувань (ДБР) та прокурори Офісу Генпрокурора вимагають заарештувати Порошенка на час слідства з можливістю вийти під заставу мільярд гривень. Вони підозрюють експрезидента у державній зраді та сприянні терористичній організації в рамках так званої "вугільної справи" - розслідування щодо постачання вугілля з непідконтрольних районів Донбасу у 2014-2015 роках.
На думку правоохоронців, Порошенко вступив у злочинну змову з керівництвом РФ, самопроголошених "республік" та Віктором Медведчуком - тодішнім переговорником СБУ, а нині депутатом і одним із лідерів партії "Опозиційна платформа - За життя", який з жовтня перебуває під домашнім арештом у межах цієї справи. Головуючи на засіданні Ради нацбезпеки та оборони на початку листопада 2014 року, тодішній президент нібито навмисне заблокував закупівлю урядом вугілля для українських теплових електростанцій в Південноафриканській Республіці, щоб надалі сприяти укладенню угод із закупівлі палива в шахтах, що залишилися під контролем сепаратистів. За укладеними у грудні 2014 року багатомільярдними угодами державним шахтам з непідконтрольних територій було перераховано не менше 205 мільйонів гривень. Слідство вважає, що вони пішли на фінансування самопроголошених "ДНР" та "ЛНР".
Порошенко, який вранці у понеділок повернувся із місячного закордонного вояжу, категорично заперечує закиди слідчих та прокурорів. Його захисники відкидають навіть сам факт повідомлення депутату про підозру – ДБР оприлюднило його 20 грудня 2021 року.
На його думку, у своїх звинуваченнях прокурори лише перераховують відомі факти щодо вугільних угод 2014-2015 років, втім, ніяк не доводять злочинну змову чи умисел Порошенка.
Після того, як стало відомо про те, що суд оголосить рішення про запобіжний захід лише через два дні, Порошенко сказав: "Наша команда, як прийде до влади, почне з судової реформи".
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