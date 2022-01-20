Печерський райсуд обрав запобіжний захід для Петра Порошенка

15:28 19 січень Київ, Україна

Печерський райсуд Києва обрав особисте зобов'язання запобіжним заходом для п'ятого президента України, лідера «Європейської солідарності» Петра Порошенка.



Так суд відхилив вимоги сторони звинувачення, яка вимагала арешт із альтернативою внесення мільярда гривень застави.



На політика поклали низку зобов'язань, у тому числі прибувати до слідчого та суду на першу вимогу.



Також у Порошенка вилучаються закордонні паспорти, щоб він не міг їздити в цей час за кордон.



Порошенку тепер навіть не можна відлучатися з Києва та Київської області. Термін дії запобіжного заходу – до 19 березня 2022 року.



Експрезидент вважає, що обмеження на своє пересування Україною та за кордон прийняті для того, щоб перешкодити його політичній роботі.