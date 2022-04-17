Печерський районний суд продовжив запобіжний захід Тетяні Чорновіл

19:20 20 листопада Київ, Україна

Тетяна Чорновіл на своїй сторінці в Facebook повідомила, що Печерський районний суд Києва продовжив їй запобіжний захід за звинуваченням в гучній справі на вулиці Липській.



«Тільки що Печерським судом продовжено мені запобіжний захід у справі Майдану. У мене є запобіжний захід, а у Януковича у справі масових убивств майданівців - немає», - написала вона.

25 вересня Печерський районний суд Києва замінив нічний домашній арешт на особисте зобов'язання екснародному депутату Тетяні Чорновіл.

10 квітня слідчі ДБР провели обшуки за місцем проживання Тетяни Чорновіл, вилучивши речі, «які мають доказове значення для розслідування».

Крім того, їй вручили повідомлення про підозру в «умисному вбивстві».



У ДБР стверджують, що 18 лютого 2014 «підозрювана керувала діями групи осіб і безпосередньо брала участь в підпалі будинку в центрі Києва на вулиці Липській» (офіс Партії регіонів), в результаті чого загинула людина.



Екснардепка заявила, що її «руки не в крові».