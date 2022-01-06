Печерський районний суд Києва наклав арешт на майно Порошенка

17:36 06 січень Київ, Україна

Печерський райсуд у четвер 6 січня ухвалив рішення про арешт майна екс-президента України та чинного нардепа "Європейської солідарності" Петра Порошенка.

"Клопотання прокурора про накладення арешту на майно задовольнити", - цитує агентство Інтерфакс рішення судді Віти Бортницької.

Повний перелік майна не уточнюється. У повідомленні Офісу генпрокурора, який клопотав про арешт, зазначено, що йдеться про об'єкти нерухомості, корпоративні права та іншу власність, закріплену за Петром Порошенком у державних реєстрах.

"Подання та розгляд клопотання пройшли з дотриманням усіх процесуальних норм", - запевняють правоохоронці.

Проте адвокат Порошенко Ігор Головань стверджує про "з грубим порушенням закону" у суді та наміри прокуратури таємно розглянути клопотання про арешт майна його підзахисного.



За словами адвоката, таке розпорядження начебто дав президент Володимир Зеленський. На думку захисника, влада "поводиться як злодій", оскільки розглядає клопотання без участі підозрюваного.



Після завершення засідання Головань запевнив журналістів, що оскаржуватиме рішення Печерського суду в апеляції.

"Ми звертатимемося до Європейського суду з прав людини з цього приводу", - додав адвокат.

Сам Порошенко, котрий нині перебуває за кордоном, повідомив, що повернеться в Україну 17 січня, з'явиться до суду і зустрінеться з генеральною прокурором Іриною Венедиктовою.



Нагадаємо, що 20 грудня Порошенко оголосили про підозру в держзраді та сприяння діяльності терористичних організацій за попередньою змовою групою осіб, у тому числі з-поміж представників вищого керівництва Росії. За даними слідства, екс-президент перешкоджав імпорту вугілля із Південної Африки. У змові з Віктором Медведчуком він нібито лобіював закупівлю палива у державних шахт, які опинилися під контролем сепаратистів, чим "поставив енергетичну сферу України у залежність від РФ та терористичних організацій". За доказом провини Порошенко загрожує від 12 до 15 років позбавлення волі із можливою конфіскацією майна.



24 грудня Офіс генпрокурора повідомив про судовий дозвіл примусово доставити Петра Порошенка на засідання щодо обрання запобіжного заходу - правоохоронці вимагають арешту екс-президента з альтернативною заставою у мільярд гривень. У "Євросолідарності" назвали справу політично мотивованою та фейковою.