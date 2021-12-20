ПІДСУМКИ УКРАЇНО-ІЗРАЇЛЬСЬКОГО ІННОВАЦІЙНОГО САМІТУ 2021

15 грудня 2021 року в Києві відбувся четвертий міжнародний Ukrainian Israeli Innovation Summit, присвячений 30-річчю дружби та розкриттю інноваційної перспективи співпраці між Україною та Ізраїлем. Майданчик саміту об’єднав у офлайн-онлайн форматі важливих учасників української та ізраїльської екосистем: офіційних представників держав, провідних менеджерів технологічних та будівельних компаній, медиків, науковців, громадських діячів, видатних ізраїльтян та українців.

У ході заходу були висвітлені перспективи українсько-ізраїльських технологічних відносин, питання передачі досвіду в медичній галузі, співпраці у сфері будівництва та індустріальних парків, побудови успішного міжнародного диверсифікованого бізнесу. Привітальною промовою конференцію розпочав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Програма нашого четвертого саміту у Києві складалась з шести тематичних блоків та урочистої церемонії нагородження «ТОП 30 творців ізраїльсько-українських змін». Ми залучили до участі 60 спікерів та більше 50 партнерів, до нас завітали близько 700 офлайн-гостей, ще понад 1500 глядачів за майже 11 годин прямого ефіру долучилися до конференції онлайн. - Підбиває підсумки генеральна директорка Global Israeli Initiative та засновниця Ukrainian Israeli Innovation Summit, Альона Новгородська. - Ми задоволені тим, що в рамках саміту проведені ще два додаткових заходи - круглий стіл для мерій «Українські та Ізраїльські регіональні ради та муніципалітети: інноваційні перспективи та співробітництво» та зустріч партнерів саміту.

Також під час заходу підписано меморандум «Про створення робочої групи державно-приватного партнерства, запуск спільних програм для стартапів, інвестиційних роуд-шоу, та освітньої програми в області ІТ» між мерами міст Дніпро та Нетанія. А також анонсовано спільний освітній проєкт Global Israeli Initiative з Посольством Ізраїлю в Україні та компанією Alice Code для українських та ізраїльських студенток перших курсів і дівчат старшого шкільного віку». - додає Альона Новгородська.

У дискусійній панелі «Україна-Ізраїль 2030: як побудувати міст інновацій та співпраці» взяли участь посол Держави Ізраїль в Україні Михайло Бродський, посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук, голова Торговельно-економічної місії Ізраїлю в Україні Берекет Кнафо, депутат Кнесету та голова Міжпарламентської групи дружби Ізраїль-Україна Євген Сова, заступник директору Офісу залучення інвестицій при Кабінеті Міністрів України – UkraineInvest – Євгеній Шакотько. Модератором дискусії виступила радниця міністра закордонних справ України із стратегічних комунікацій Марія Липяцька.

Тематичний блок присвячений медичному менеджменту майбутнього та українсько-ізраїльському співробітництву у сфері медицини відкрили заступник міністра охорони здоров'я України з питань європейської інтеграції Олександр Яременко та керівник відділу міжнародних зв'язків Міністерства охорони здоров'я Ізраїлю доктор Ашер Салмон. Учасниками дискусії стали видатні лікарі та представники провідних закладів охорони здоров'я та медичного туризму Ізраїлю та України, серед яких Медичний центр «Мати та дитина», Медичний центр Хадасса, Медичний центр імені Хаїма Шиби. Модератором дискусійної панелі стала директорка з розвитку глобального партнерства, міжнародного відділу Health Plus – відділ міжнародного маркетингу Hadassah Medical Center – Каріна Вайнер.

До дискусії «Україна-Ізраїль: співпраця у сфері будівництва та індустріальних парків» долучилися міністр будівництва та житлової політики Держави Ізраїль Зеев Елькін та перший заступник міністра розвитку громад та територій України Василь Лозинський. Відкрив панель оглядом українського ринку нерухомості співзасновник компанії ЛУН Андрій Міма, в дискусії взяли участь генеральний директор Taryan Group Артур Мхітарян, генеральний директор та засновник Simple Investment Ігаль Йоффе, голова ради директорів у CREATOR-BUD Ігор Гуда, генеральний директор SVOY. Group Євген Баркар, політик, громадський діяч, інвестор в нерухомість Микола Негрич, підприємець, фінансист, радник Тимур Хромаєв. Модератором дискусійної панелі виступив співзасновник Україно-Ізраїльського Інноваційного Саміту Дмитро Єрьомін.

Дискусійну панель «Еволюція жіночого лідерства: «м’яка сила» — ключовий інструмент успіху» відкрила перша олімпійська чемпіонка Ізраїлю, голова Олімпійського комітету та керівник комерційного відділу Ananey, Яель Арад. Природу лідерської ДНК жінки в її професійній діяльності досліджували підприємець, інвестор, доцент, голова академічної ради програми MBA-Olim, Аріельського університету Елеонора Школьник, генеральна директорка і засновниця BetterMe Вікторія Рєпа, керівник діяльності Міжнародної фінансової корпорації в Україні Олена Волошина, телеведуча, посол доброї волі United Nations Population Fund Маша Єфросініна, депутат Київради, засновниця та голова ГО «Місто-Сад» Євгенія Кулеба, засновниця Інституту Цифрової трансформації, науковиця з цифрової економіки, міжнародна менторка Vital Voices та Woman on Boards 2050 Надія Васильєва. Модератором дискусії стала генеральна директорка Global Israeli Initiative та засновниця саміту, Альона Новгородська.

Керівники великих технологічних українсько-ізраїльських компаній поділилися своїм досвідом під час тематичного блоку «Україна-Ізраїль: як розвивати успішний міжнародний диверсифікований бізнес»? Серед доповідачів були генеральний директор VIZHU Михайло Присяжнюк, генеральний директор, WorkNest Йоджев Саміна, співзасновниця і CEO в SupportYourApp Дарія Лещенко, засновник та генеральний директор ETNA GROUP security solutions Шахар Бар, засновник та генеральний директор Sun Spark Education Center & Smarty.Center Ойрік Дані, співзасновниця та співвласниця компаній Alef Pro, AlefProBusiness Club, PrIsra, Inveboss, JolSoftware та Rating Pro Вікторія Молодан.

У презентації технологій майбутнього FUTURE TECH Pitch Bar взяли участь представники ізраїльських стартапів, які вже сьогодні працюють над технологіями, що змінять наш спосіб життя – від читання думок до подолання кліматичної кризи. Серед компаній, які презентували свої розробки XtraLit, Cydome, CorrActions, BeeFree Agro, Gaia Biotechnologies, Reface, AllChemist Bio, Cyber Unit Technologies, Cyberaccelerator UA, Httpool.

Вперше в історії дипломатичних відносин між Україною та Ізраїлем була проведена урочиста Церемонія нагородження «ТОР-30 творців ізраїльсько-українських змін» видатних ізраїльтян та українців, які зробили вагомий внесок у розвиток співробітництва і партнерства, а також у зростання взаємної допомоги, підтримки та зміцнення дружніх відносин між нашими народами. У трьох номінаціях: дипломати, громадські діячі та бізнесмени були відзначені такі видатні особи, як почесний консул України в місті Єрусалим Офер Керцнер, бізнесмен, громадський діяч, почесний консул Держави Ізраїль у Західному регіоні України з резиденцією у Львові Олег Вишняков, почесний консул України в м. Хайфа Арон Майберг, мер міста Дніпро Борис Філатов та інші.

Організатор саміту: Global Israeli Initiative. Співорганізатори: Посольство держави Ізраїль в Україні та Посольство України в Ізраїлі. Майданчик для зустрічі у Києві надає Інноваційний парк UNIT.City. З боку Ізраїлю до організації конференції долучився Венчурний фонд VentureIsrael, компанії Simple Investment & Really Building та VIZHU.

Україно-Ізраїльський Інноваційний Саміт (UIIS) — щорічна масштабна конференція, присвячена розвитку ділових, технологічних та дипломатичних відносин між Ізраїлем та Україною.

Global Israeli Initiative (GII) — некомерційна громадська організація, покликана створити потужну й інноваційну міжнародну екосистему, яка сприяє продуктивним відносинам та співпраці між Україною та Ізраїлем: бізнесменами, інвесторами, урядами, інноваційними компаніями та освітніми структурами.