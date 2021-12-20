Павелко розповів про ключові завдання союзу ЗСУ і НАТО

13:33 02 квітень Київ, Україна

Начальник управління двостороннього військового співробітництва Головного управління військового співробітництва та верифікації ЗС України полковник Андрій Павелко на ранковому брифінгу розповів про ключові завдання співпраці ЗСУ з НАТО

Про це інформує пресслужба Генштабу ЗСУ.

"Сьогодні у співпраці з Альянсом ЗСУ націлені на виконання двох ключових завдань. Це, по-перше, реформування Збройних сил України відповідно до сучасних стандартів і нарощування їхніх можливостей щодо відбиття збройної агресії проти України. По-друге - досягнення сумісності визначених сил і засобів Збройних сил України з військовими формуваннями країн-членів НАТО і партнерів для забезпечення здатності діяти спільно під час проведення операцій з підтримання миру і безпеки, заходів підготовки військ, а також досягнення військових критеріїв для членства в Альянсі", - зазначив Павелко.

Підкреслюється, що реалізуючи ці завдання, Збройні сили України використовують весь спектр наявних на сьогодні механізмів і програм співпраці з Альянсом. В першу чергу це військовий діалог на стратегічному рівні шляхом участі керівництва Збройних сил України в щорічних засіданнях Військового комітету НАТО. Також українські військовослужбовці активно залучаються до реалізації програм НАТО.

"Це, зокрема, Програми вдосконалення військової освіти, Програми професійного розвитку і Ініціативи з розвитку доброчесності, прозорості та зниження корупційних ризиків у діяльності оборонних установ шляхом участі у відповідних семінарах, курсах, стажуваннях, корабельній практиці тощо. Важливим аспектом є набуття ЗС України сумісності та здатності діяти спільно з військовими формуваннями НАТО", - випливає з повідомлення.



"З використанням механізму Програми перевірки та зворотного зв'язку Концепції оперативних можливостей НАТО оцінюється готовність підрозділів Збройних сил України до спільних дій з союзниками в складі багатонаціональних формувань. В цей час участь в Концепції оперативних можливостей беруть 13 підрозділів і військових частин Збройних сил України. Нашим вагомим досягненням стала сертифікація НАТО в 2019 році оперативно-тактичної групи спеціального призначення. Вперше за всю історію Сил спеціальних операцій НАТО група ССпО держави-партнера пройшла відповідну сертифікацію і була включена до складу додаткового комплекту сил і засобів Сил реагування НАТО, - додав Павелко.



Він нагадав, що з 2008 року Збройні сили України беруть участь в Програмі НАТО з обміну даними про повітряну обстановку. Сьогодні організований регулярний обмін інформацією в межах західного і південного позиційних районів. Планами на перспективу передбачено перехід на більш високий рівень взаємодії - обмін класифікованими даними.