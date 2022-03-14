Пасажиропотік на західному кордоні зменшився більш ніж на 10%

12:52 14 березня Київ, Україна

13 березня держкордон України на західній ділянці перетнули майже 80 тисяч осіб та понад 15 тисяч транспортних засобів. Показники свідчать, що щодо попередньої доби пасажиропотік зменшився більш ніж на 10%.



Минулої доби Україну покинули понад 62 тисячі людей. Більшість тих, хто виїхав – близько 41 тисячі осіб – перетнули кордон на українсько-польській ділянці. Наразі майже за всіма напрямками відсутні накопичення пішоходів та транспортних засобів.



В Україну за минулу добу прибули понад 17 тисяч людей. Майже 14 тисяч із них – українці, більшість із яких чоловіки, готові приєднатися до протистояння з агресором.



Спасибі землякам! Загалом із початку відкритої збройної агресії в Україну повернулися близько 248 тисяч наших співвітчизників.



☝️Нагадаємо, що всі пункти пропуску на західному кордоні (крім «Дзвінкове») працюють у цілодобовому режимі.