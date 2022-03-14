Пасажиропотік на західному кордоні зменшився більш ніж на 10%

13 березня держкордон України на західній ділянці перетнули майже 80 тисяч осіб та понад 15 тисяч транспортних засобів. Показники свідчать, що щодо попередньої доби пасажиропотік зменшився більш ніж на 10%.
Минулої доби Україну покинули понад 62 тисячі людей. Більшість тих, хто виїхав – близько 41 тисячі осіб – перетнули кордон на українсько-польській ділянці. Наразі майже за всіма напрямками відсутні накопичення пішоходів та транспортних засобів.
В Україну за минулу добу прибули понад 17 тисяч людей. Майже 14 тисяч із них – українці, більшість із яких чоловіки, готові приєднатися до протистояння з агресором.
Спасибі землякам! Загалом із початку відкритої збройної агресії в Україну повернулися близько 248 тисяч наших співвітчизників.
☝️Нагадаємо, що всі пункти пропуску на західному кордоні (крім «Дзвінкове») працюють у цілодобовому режимі.
Минулої доби Україну покинули понад 62 тисячі людей. Більшість тих, хто виїхав – близько 41 тисячі осіб – перетнули кордон на українсько-польській ділянці. Наразі майже за всіма напрямками відсутні накопичення пішоходів та транспортних засобів.
В Україну за минулу добу прибули понад 17 тисяч людей. Майже 14 тисяч із них – українці, більшість із яких чоловіки, готові приєднатися до протистояння з агресором.
Спасибі землякам! Загалом із початку відкритої збройної агресії в Україну повернулися близько 248 тисяч наших співвітчизників.
☝️Нагадаємо, що всі пункти пропуску на західному кордоні (крім «Дзвінкове») працюють у цілодобовому режимі.
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