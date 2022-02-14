Паспортизація в ОРДЛО - це перший крок до анексії
15:49 20 травень Київ, Україна
Володимир Зеленський вважає, що видача паспортів РФ жителям тимчасово непідконтрольних Україні окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО)
є першим кроком до анексії.
Про це він сказав під час пресконференції 20 травня.
"Це точно перший крок, тому що те ж саме відбувалося в Криму. Кримчанам роздавали російські паспорти. І це велика проблема", - зазначив Зеленський, відповідаючи на питання, чи вважає він російську паспортизацію тимчасово окупованих територій фактично анексією.
На його переконання, дипломатичний шлях не є головною і єдиною «зброєю», тут треба рухатися в різних напрямках, використовувати різні інструменти.
«Паспортизація - це дуже погано. Питання піднімається, ми говоримо з усіма лідерами. Лідери обговорюють це питання, повірте, навіть в НАТО. Я впевнений, що 14 червня на саміті країни будуть обговорювати це питання з Росією. Більше поки вплинути на цю паспортизацію ми не можемо», - сказав Зеленський.
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