Паспортизація в ОРДЛО - це перший крок до анексії

15:49 20 травень Київ, Україна

Володимир Зеленський вважає, що видача паспортів РФ жителям тимчасово непідконтрольних Україні окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) є першим кроком до анексії.

Про це він сказав під час пресконференції 20 травня.

"Це точно перший крок, тому що те ж саме відбувалося в Криму. Кримчанам роздавали російські паспорти. І це велика проблема", - зазначив Зеленський, відповідаючи на питання, чи вважає він російську паспортизацію тимчасово окупованих територій фактично анексією.

На його переконання, дипломатичний шлях не є головною і єдиною «зброєю», тут треба рухатися в різних напрямках, використовувати різні інструменти.