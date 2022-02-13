Паспорти Косово офіційно визнані Україною

17:43 24 вересень Київ, Україна





Про це розповів заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар. Попри те, що самопроголошена держава Косово вважається невизнаною Україною на офіційному рівні, паспорти цієї країни будуть визнані.Про це розповів заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар.

"Ми офіційно не визнали Косово, але є певні кроки (назустріч). Торік ми прийняли рішення працювати з паспортами Косово. Зараз наш посол тут (в Албанії) і посли в інших частинах світу отримали вказівки визнавати ці паспорти і не обмежувати поїздки", - сказав Боднар.

Дипломат додав, що ситуація з Косово не має нічого спільного з ситуацією з Кримом.

"Для нас немає паралелі між цими двома випадками... У випадку з Косово ми маємо країну, яку визнали низка держав, а в разі Криму мова йде про територію, яка була відібрана силою Росією", - зазначив він.

Коли у дипломата запитали про можливе офіційне визнання Косово Україною, він відповів: "Традиційно ми висловлюємося за територіальний суверенітет країн. Це наш принцип".



Косово проголосило свою незалежність у 2008 році. Його визнали 110 країн світу, зокрема США і країни Європейського Союзу. Україна, так само як Росія і Сербія, відмовилася визнати незалежність Косово. Не визнають його державою і деякі члени ЄС: Іспанія, Греція, Кіпр, Румунія та Словаччина. При цьому Косово підтримує санкції Заходу проти Росії.