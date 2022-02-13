Паспорти Косово офіційно визнані Україною

Попри те, що самопроголошена держава Косово вважається невизнаною Україною на офіційному рівні, паспорти цієї країни будуть визнані.
Про це розповів заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар.
Про це розповів заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар.
Дипломат додав, що ситуація з Косово не має нічого спільного з ситуацією з Кримом.
Коли у дипломата запитали про можливе офіційне визнання Косово Україною, він відповів: "Традиційно ми висловлюємося за територіальний суверенітет країн. Це наш принцип".
Косово проголосило свою незалежність у 2008 році. Його визнали 110 країн світу, зокрема США і країни Європейського Союзу. Україна, так само як Росія і Сербія, відмовилася визнати незалежність Косово. Не визнають його державою і деякі члени ЄС: Іспанія, Греція, Кіпр, Румунія та Словаччина. При цьому Косово підтримує санкції Заходу проти Росії.
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