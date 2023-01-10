Пашинян готовий запросити у Карабах миротворців ООН замість росіян

16:31 10 січня Київ, Україна





Про це під час пресконференції 10 січня заявив прем’єр-міністр Вірменії Нікол Керівництво Вірменії готове замінити російських миротворців у Нагірному Карабаху миротворцями Організації Об'єднаних Націй, якщо росіяни не зможуть захистити населення регіону.Про це під час пресконференції 10 січня заявив прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян . Зокрема, він сказав, що розглядає можливість звернення до Ради Безпеки ООН після закінчення мандату російських миротворців.

"Ми говорили, що якщо росія не може виконати функцію забезпечення безпеки населення Нагірного Карабаху, то ми можемо звернутися до РБ ООН для направлення додаткового багатонаціонального миротворчого угруповання. Одне однозначно — після 2025 року, коли термін діяльності російських миротворців закінчиться, ми маємо приймати рішення, ті, що випливають із ситуації", — сказав Пашинян.

Політик висловив сумнів у можливості росії захистити населення невизнаної Нагірнокарабаської Республіки.

"Вірменія не може не продовжити мандат російських миротворців. Але якщо ми побачимо, що народу Нагірного Карабаху щось загрожує, ми маємо шукати інші варіанти", - наголосив Пашинян.

Що відомо про Нагірний Карабах

Нагірний Карабах — регіон на півдні Кавказу, де мешкає близько 130 тисяч осіб, у тому числі вірмен та азербайджанців. Більша його частина контролювалася самопроголошеною Нагірнокарабаською Республікою, яку не визнає жодна держава-член ООН. Ця республіка має "дипломатичні відносини" тільки з країнами, що входять до співдружності невизнаних держав, зокрема, Абхазією, Південною Осетією та Придністров'ям. З юридичної точки зору Нагірний Карабах є територією Азербайджану.