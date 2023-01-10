Пашинян готовий запросити у Карабах миротворців ООН замість росіян

Керівництво Вірменії готове замінити російських миротворців у Нагірному Карабаху миротворцями Організації Об'єднаних Націй, якщо росіяни не зможуть захистити населення регіону.
Про це під час пресконференції 10 січня заявив прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян. Зокрема, він сказав, що розглядає можливість звернення до Ради Безпеки ООН після закінчення мандату російських миротворців.
Про це під час пресконференції 10 січня заявив прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян. Зокрема, він сказав, що розглядає можливість звернення до Ради Безпеки ООН після закінчення мандату російських миротворців.
Політик висловив сумнів у можливості росії захистити населення невизнаної Нагірнокарабаської Республіки.
Що відомо про Нагірний Карабах
Нагірний Карабах — регіон на півдні Кавказу, де мешкає близько 130 тисяч осіб, у тому числі вірмен та азербайджанців. Більша його частина контролювалася самопроголошеною Нагірнокарабаською Республікою, яку не визнає жодна держава-член ООН. Ця республіка має "дипломатичні відносини" тільки з країнами, що входять до співдружності невизнаних держав, зокрема, Абхазією, Південною Осетією та Придністров'ям. З юридичної точки зору Нагірний Карабах є територією Азербайджану.
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