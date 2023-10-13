ПАРЄ визнала росію диктатурою

"Вітаю потужну резолюцію ПАРЄ, яка визнає росію диктатурою. Понад 20 років одноосібного неконституційного правління призводить до злочинів усередині та за межами країни. ПАРЄ також закликала всі держави Ради Європи визнати путіна нелегітимним після завершення нинішнього терміну", - йдеться у повідомленні.