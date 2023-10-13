ПАРЄ визнала росію диктатурою

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) 13 жовтня визнала росію диктатурою. Також Асамблея закликала всі держави Ради Європи не визнавати легітимність президента володимира путіна після закінчення його чинного терміну.
"ЗА" проголосували всі 43 депутати.
Про це у соцмережі Х (раніше Twitter) повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
I applaud today's strong PACE resolution recognizing Росія як dictatorship. Понад 20 років безконституційного одного-люда керують війнами до crimes inside and outside the country. I welcome call на @coe states to recognize Putin як illegitimate after the end of his current term.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 13, 2023
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