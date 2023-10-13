ПАРЄ визнала росію диктатурою

14:37 13 жовтня Київ, Україна

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) 13 жовтня визнала росію диктатурою. Також Асамблея закликала всі держави Ради Європи не визнавати легітимність президента володимира путіна після закінчення його чинного терміну.
 
"ЗА" проголосували всі 43 депутати.
Про це у соцмережі Х (раніше Twitter) повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
"Вітаю потужну резолюцію ПАРЄ, яка визнає росію диктатурою. Понад 20 років одноосібного неконституційного правління призводить до злочинів усередині та за межами країни. ПАРЄ також закликала всі держави Ради Європи визнати путіна нелегітимним після завершення нинішнього терміну", - йдеться у повідомленні.
 