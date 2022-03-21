ПАРЄ не застосовуватиме санкції щодо Гончаренка за виступ з простреленим прапором України

13:02 22 червня Київ, Україна

Регламентний комітет Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) ухвалив рішення не карати члена української делегації Олексія Гончаренка за демонстрацію простреленого прапора України.

Про це повідомив сам Гончаренко і глава делегації Марія Мезенцева у вівторок, 22 червня.

"Регламентний комітет ПАРЄ завершив розгляд справи по нашому колезі Олексію Гончаренку про ситуацію, яка мала місце в квітні під час його виступу. Питання закрите! Ніяких додаткових санкцій не буде застосовуватися. Вважаю це спільною перемогою нашої делегації", - написала в Telegram-каналі Мезенцева.

Сам Гончаренко нагадав, що мова йде про інцидент на весняній сесії ПАРЄ, коли щодо нього відкрили справу в ПАРЄ по другій скарзі, "яка стосувалася українського прапора і питання "Путін - вбивця?" до пані Меркель". Додамо, в першому з інцидентів члену української делегації не дали договорити і ледь не вигнали через прострелений прапор.