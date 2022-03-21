ПАРЄ не застосовуватиме санкції щодо Гончаренка за виступ з простреленим прапором України
13:02 22 червня Київ, Україна
Регламентний комітет Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) ухвалив рішення не карати члена української делегації Олексія Гончаренка за демонстрацію простреленого прапора України.
Про це повідомив сам Гончаренко
і глава делегації Марія Мезенцева у вівторок, 22 червня.
"Регламентний комітет ПАРЄ завершив розгляд справи по нашому колезі Олексію Гончаренку про ситуацію, яка мала місце в квітні під час його виступу. Питання закрите! Ніяких додаткових санкцій не буде застосовуватися. Вважаю це спільною перемогою нашої делегації", - написала в Telegram-каналі Мезенцева.
Сам Гончаренко нагадав, що мова йде про інцидент на весняній сесії ПАРЄ, коли щодо нього відкрили справу в ПАРЄ по другій скарзі, "яка стосувалася українського прапора і питання "Путін - вбивця?" до пані Меркель". Додамо, в першому з інцидентів члену української делегації не дали договорити і ледь не вигнали через прострелений прапор.
"Ці дві ситуації сталися на весняній сесії. Під час свого виступу я продемонстрував національний прапор України, прострелений російськими кулями на Донбасі. Після чого президент Демс перервав мене і пригрозив позбавити слова. Друга ситуація - під час свого питання канцлерці Німеччини Ангелі Меркель, я назвав Путіна вбивцею. На що президент Демс також відреагував зауваженням. Обидві ці дії не заборонені ніякими правилами ПАРЄ. На жаль, санкції за скаргою Толстого за образу його і Путіна залишаються в дії, на цій сесії у мене не буде слова..."- написав він в Telegram-каналі.
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