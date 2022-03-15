ПАРЄ може офіційно визнати Придністров'я окупованою РФ територією

18:57 15 березня Київ, Україна

Члени Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) від Румунії, України, Франції, Естонії, Великої Британії, Грузії, Туреччини запропонували офіційно визнати російську окупацію Придністров'я.



Рішення пропонує задекларувати, що Росія здійснила акт військової агресії проти Республіки Молдова та окупувала частину її території. Поправка була прийнята одноголосно – отже, вона, напевно, увійде до фінального тексту.

Це перше офіційне визнання Придністров'я "окупованою територією" на такому рівні. Досі в Раді Європи як жорсткі формулювання йшлося про територію "під ефективним контролем РФ". Як правило, документи РЄ та інших організацій взагалі уникали формулювань про статус.



Звертає увагу, що представники Молдови не стали співавторами редагування.. Втім, виходячи з одноголосного голосування, заперечувати проти визнання окупації вони також не стали.