"Партнерство, а не союз": Китай дистанціюється від росії

Китай не надає росії матеріальної підтримки у війні проти України, а партнерство Пекіна з москвою не є альянсом.
Про це в рамках азіатського саміту з безпеки "Діалог Шангрі Ла" заявив китайський міністр оборони Вей Фенхе.
За словами глави Міноборони Китаю, Пекін хотів би, щоб війна в Україні закінчилася. Проте китайська влада не вважає санкційний тиск інструментом для врегулювання ситуації.
Міністр окремо заявив, що Китай не постачає жодної зброї росії для розгортання в Україні. Він також неодноразово називав ситуацію в Україні війною, виходячи за межі звичайного визначення «конфлікт», зазначає Politico.
Набагато менш мирну риторику китайський міністр обрав, обговорюючи Тайвань у рамках саміту. Він заявив, що ухвалена урядом США нова Індо-Тихоокеанська стратегія "спрямована проти однієї-єдиної країни". Він також сказав, що якщо Тайвань проголосить незалежність від Китаю, то це буде «шлях до смерті».
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі