"Партнерство, а не союз": Китай дистанціюється від росії

10:33 13 червня Київ, Україна

Китай не надає росії матеріальної підтримки у війні проти України, а партнерство Пекіна з москвою не є альянсом.

Про це в рамках азіатського саміту з безпеки "Діалог Шангрі Ла" заявив китайський міністр оборони Вей Фенхе.

«Розвиток китайсько-російських відносин – це партнерство, а не союз. Він не націлений проти третіх сторін», - сказав Вей Фенхе.

За словами глави Міноборони Китаю, Пекін хотів би, щоб війна в Україні закінчилася. Проте китайська влада не вважає санкційний тиск інструментом для врегулювання ситуації.

"Вони (санкції - МТ) можуть навіть посилити тертя і ще більше ускладнити проблеми", - вважає Вей Фенхе.

Міністр окремо заявив, що Китай не постачає жодної зброї росії для розгортання в Україні. Він також неодноразово називав ситуацію в Україні війною, виходячи за межі звичайного визначення «конфлікт», зазначає Politico.