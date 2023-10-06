Партизани в Криму виявили, як окупанти переміщують радянську техніку

У тимчасово окупованому Криму партизани виявили рух розконсервованої радянської техніки, включаючи радянські гаубиці Д-20 (2А33).
Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ" у Телеграмі.
За даними "АТЕШ", їхній агент, перебуваючи в Гвардійському, помітив перекидання щойно знятих з консервації радянських гаубиць Д-20 (2А33).
У Гвардійському за останні два тижні стали частіше фіксуватися переміщення інших знарядь та техніки окупантів за маршрутом у бік Джанкоя, ймовірно, до Запорізького напрямку, включаючи Мелітополь.
Партизани також наголошують, що гармата Д-20 (152 мм) у своїй модифікації Д-22 використовується на самохідній артилерійській установці (САУ) 2С3 "Акація", і знищення такої техніки на фронті стало відбуватися дедалі частіше.
Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ" у Телеграмі.
За даними "АТЕШ", їхній агент, перебуваючи в Гвардійському, помітив перекидання щойно знятих з консервації радянських гаубиць Д-20 (2А33).
У Гвардійському за останні два тижні стали частіше фіксуватися переміщення інших знарядь та техніки окупантів за маршрутом у бік Джанкоя, ймовірно, до Запорізького напрямку, включаючи Мелітополь.
Партизани також наголошують, що гармата Д-20 (152 мм) у своїй модифікації Д-22 використовується на самохідній артилерійській установці (САУ) 2С3 "Акація", і знищення такої техніки на фронті стало відбуватися дедалі частіше.
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