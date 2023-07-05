Партизани знищили ворожий комплекс РЕБ Діабазол у Брянській області

11:53 05 липня Київ, Україна

У Брянській області росії партизани знищили російський комплекс РЕБ Діабазол за допомогою дрона-камікадзе, пристосованого на базі вантажного автомобіля Урал.



Згідно з інформацією, опублікованою Державною прикордонною службою України в їхньому Telegram-каналі в середу, 5 липня, ця незвичайна станція, відома як "Станція Р37-ВА", є модифікацією станції П-37 Меч.



Вона являє собою пересувну двокоординатну радіолокаційну станцію (РЛС) з круговим оглядом, використовувану для наведення і вказівки цілей.



У прикордонній службі також зазначили, що основне призначення цієї станції полягає у здійсненні радіолокаційної розвідки повітряних цілей, забезпеченні наведення винищувальної авіації та цілевказівки зенітним ракетним комплексам.