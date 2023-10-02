Партизани проникли на аеродром Гвардійське у Криму

У тимчасово окупованому Криму партизани проникли на аеродром Гвардійське, де ворожі сили розмістили кілька установок протиповітряної оборони (ППО).
Цю інформацію розповсюдив Telegram-канал "Атеш".
Партизани ведуть спостереження за аеродромом вже понад місяць і впевнені, що окупанти готують нові укріплення та фортифікаційні споруди поблизу аеродрому у Гвардійському.
Крім того, вони змогли розкрити низку точок, де знаходяться оборонні об'єкти, включаючи сім пускових установок С-300.
Цю інформацію розповсюдив Telegram-канал "Атеш".
Партизани ведуть спостереження за аеродромом вже понад місяць і впевнені, що окупанти готують нові укріплення та фортифікаційні споруди поблизу аеродрому у Гвардійському.
Крім того, вони змогли розкрити низку точок, де знаходяться оборонні об'єкти, включаючи сім пускових установок С-300.
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