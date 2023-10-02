Партизани проникли на аеродром Гвардійське у Криму

15:33 02 жовтня Київ, Україна

У тимчасово окупованому Криму партизани проникли на аеродром Гвардійське, де ворожі сили розмістили кілька установок протиповітряної оборони (ППО).



Цю інформацію розповсюдив Telegram-канал "Атеш".



Партизани ведуть спостереження за аеродромом вже понад місяць і впевнені, що окупанти готують нові укріплення та фортифікаційні споруди поблизу аеродрому у Гвардійському.



Крім того, вони змогли розкрити низку точок, де знаходяться оборонні об'єкти, включаючи сім пускових установок С-300.