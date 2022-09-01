Партизани пообіцяли колаборантам великий сюрприз та безліч "подарунків"

16:47 22 серпня Київ, Україна

З рашистами борються не лише ЗСУ, а й невидима армія українських партизанів , яка вже показала свою ефективність на окупованих територіях.

Багато поплічників ворога вже отримують свої "подарунки" від сил опору, а інші живуть у постійному страху. Усунення зрадників Сальдо, Гури та інших колаборантів – результат роботи українських партизанів та розвідників, які підтримують та координують сили опору у тилу ворога.





Журналісти відзначають: партизани сміливо та майстерно знаходять і переслідують співробітників із окупантами. Зокрема, наразі акції українських партизанів на тимчасово окупованих територіях спрямовані проти поплічників рашистів, які беруть участь у підготовці фейкових "референдумів". Як відомо, за допомогою незаконних плебісцитів окупанти хочуть спробувати легалізувати тимчасове захоплення Херсонської та частини Запорізької областей. Про це пише видання The Times.Журналісти відзначають: партизани сміливо та майстерно знаходять і переслідують співробітників із окупантами. Зокрема, наразі акції українських партизанів на тимчасово окупованих територіях спрямовані проти поплічників рашистів, які беруть участь у підготовці фейкових "референдумів". Як відомо, за допомогою незаконних плебісцитів окупанти хочуть спробувати легалізувати тимчасове захоплення Херсонської та частини Запорізької областей.

"Ми знаємо всіх зрадників. Ми знаємо всіх, хто допомагає росіянам, - розповів журналістам видання The Times "Бунтар", у минулому - офіцер військової розвідки України, який навчає та очолює партизанські загони по всій країні. - …На них чекає великий сюрприз і безліч "подарунків".

Втім, зрадникам "прилітає" не лише через "референдум". На кожного, хто активно допомагає ворогові, чекає відплата, відзначають бійці сил опору.



Партизани вже провели низку сміливих акцій проти колаборантів. Так, Володимир Сальдо, колишній нардеп від партії експрезидента Януковича, який втік, після початку війни, зрадив Україну і був призначений кремлем "керівником Херсонської області". Втім, нещодавно став ціллю точного замаху. "Гауляйтера" було отруєно, зараз Сальдо перебуває в лікарні. Відповідно до інформації, що заслуговує на довіру, усунення Сальдо - успішна акція українських партизанів і патріотів на тимчасово окупованій Херсонщині.



Ще одного зрадника – Віталія Гуру, чиновника окупаційної "адміністрації" у Новій Каховці, було застрелено біля своєї квартири. Проти інших колаборантів також проводять партизанські акції. Наприклад, їхнє авто мінують або закидають гранатами. Вже після виходу публікації The Times стало відомо про замах на гауляйтера тимчасово окупованого Маріуполя Іващенка, підірваного просто серед білого дня на вході до зоопарку: колаборант поки не постраждав, але чіткий і зрозумілий привіт отримав.



Зухвалі акції українських партизанів, які направляються та підтримуються Головним управлінням розвідки Міноборони, чітко показують окупантам: їм не буде спокою на українській землі, жодних перспектив у окупації немає. А на всіх ворогів та їхніх поплічників в Україні не чекає нічого доброго, наводить Times висловлювання одного з керівників партизанських загонів: "Наша мета - дати зрозуміти росіянам та їхнім друзям: ким би ви не були, куди б ви не пішли, поки ви знаходитесь на території України – ми вас знайдемо. І вб'ємо”.