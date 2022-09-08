Партизанський рух в окупованому Мелітополі співпрацює з ЗСУ - мер

12:09 08 вересня Київ, Україна

Партизанський рух в окупованому місті співпрацює зі Збройними силами, тому робота опору має добрі результати.

Про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров.



За його словами, опір у Мелітополі почався із спільного молебню в центрі міста, коли пастори протестантських церков виходили на центральну площу та молилися за Україну. Ці молебні припинилися лише у червні, коли їх почали розганяти. Після цього у місті виник партизанський рух як реакція на те, що людям заборонили збиратися на вулиці.

"Партизани почали координуватися із силовими структурами, координуватися із Збройними силами України, із центральною владою. І тому сьогодні це так працює", - наголосив Федоров.

Мер розповів, що в місті підривають склади росіян, жителі розправляються з окупантами, захисники мають точні дані про переміщення збройних сил ворога, а загарбники перестають постачати зброю до Мелітополя, який спочатку вибрали як логістичний хаб боєприпасів і всього іншого.

"Знаємо, де що знаходиться, в якій кількості. Результати - це коли колаборанти перед своїми під'їздами вирізують кущі та дерева, бо бояться заходити. Я знаю реальний приклад від одного колаборанта, який телефоном відповідає: "Я по своїй квартирі ходжу і за кути заглядаю". Уявіть собі після вибуху на військовій базі, як почуваються колаборанти. Це ж немислимо", - зазначив Федоров.

Він заявив, що в силах спротиву Мелітополя сьогодні "десятки тисяч" людей. А активний опір налічує сотні людей.



Мер додав, що наразі в Мелітополі є щонайменше чотири централізовані склади росіян. За його словами, ще не всі з них знищені, але ЗСУ знають усе про пересування окупантів у регіоні, тому новини про нові "бавовни" у місті ще будуть.



За словами Федорова, загарбники живуть у напрузі, релокують свою техніку та склади з БК у бік Криму до повороту на Кирилівку, а також уже вивозять свої родини з Мелітополя.