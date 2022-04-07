Партія Зеленського виграла місцеві вибори за кількістю мандатів по країні

13:56 10 листопада Київ, Україна

Партія президента за попередніми результатами набрала більше всіх депутатських мандатів по Україні, про це на сьогоднішньому брифінгу заявив голова "Слуги народу" Олександр Корнієнко.



"Партія "Слуга народу" виграла ці вибори за кількістю депутатських мандатів по країні. На карті ви можете бачити, які регіони більш зелені - там більше наших депутатів, які менш зелені - там менше, але в середньому менше 100 депутатів у нас тільки в Луганській області", - сказав Корнієнко.



За його словами, ці дані базуються на приблизно 90-95% порахованих результатах виборів.



Корнієнко зазначив, що рекордсменом стала Дніпропетровська область, де партія матиме 651 депутата місцевих рад, або близько 23-24% від усіх обраних депутатів.



В цілому по країні на цей момент партія має 6093 депутатів (14% від усіх обраних) місцевих рад і 223 голови сільських, селищних і міських рад.