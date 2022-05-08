Партія угорців не стала брати участь в обранні голови облради Закарпаття

14:58 07 грудня Київ, Україна

Угорська політсила КМКС показово покинула зал засідання обласної ради Закарпаття, так члени фракції вирішили продемонструвати свій протест через політичне переслідування.

Про це повідомляє місцеве ЗМІ 7 грудня.



Відзначається, що депутати не стали брати участь в обранні голови облради Закарпаття. За словами представників партії, на громаду регулярно здійснюється тиск. Зокрема, співробітники СБУ нещодавно проводили обшуки в благодійному фонді угорців.



При цьому подальші засідання облради етнічні угорці збираються відвідувати.



Гімн Угорщини на Закарпатті

Конфлікт між Україною і Угорщиною загострився після того, як депутати Сюртовської сільської об'єднаної територіальної громади під час прийняття присяги виконали національний гімн Угорщини.