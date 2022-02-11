Партія Медведчука ОПЗЖ закликала до переговорів із Росією щодо газу

11:28 11 лютий Київ, Україна

У партії ОПЗЖ назвали «логічним» підвищення податку на видобуток українського газу та закликали до якнайшвидших газових переговорів із Росією.

Відповідну позицію озвучила нардеп від ОПЗЖ Тетяна Плачкова в ефірі телеканалу «Україна24».



«Ну логічно, що якщо газ підвищився на ринку, то і ренту на газ власного видобутку... Вони підвищують тому, що газ на ринку подорожчав», – заявила Плачкова.



Вона закликала владу розпочати переговори з Росією щодо постачання газу в Україну та транзиту газу до ЄС через територію України.



«Давайте повертатися до того, щоб Росія не відмовила хоча б у транзиті, бо може вийти так, що сьогодні ми не знаємо, чим усе це може закінчитися», – зазначила депутат, яка представляє проросійську партію в українському парламенті.



Нагадаємо, 9 лютого у Раді депутат «Слуги Народу» Данило Гетманцев зареєстрував законопроєкт, яким пропонується збільшити ренту на видобуток газу до рекордних за всю історію країни 69%.



Це викликало побоювання низки нардепів, що такими ініціативами влада свідомо знищує газодобувну галузь, щоб повернути Україну до газової залежності від Росії.