Партія "Голос" перейшла в опозицію до чинної влади

Глава партії "Голос" нардеп Кіра Рудик заявила, що правляча партія зрадила все цінності і її потрібно міняти. З цієї причини фракція переходить в опозицію до влади.
Заява була зачитана у Верховній Раді, 17 липня.
Заява була зачитана у Верховній Раді, 17 липня.
Вона зазначила, що за минулий рік правляча партія «Слуга народу» зрадила ті цінності, які декларувала, що і привело її в свій час до влади.
Вона заявила, що «Голос» прийшов в парламент, щоб «захищати свободу і проводити реформи»
Рішення фракції навряд чи серйозно вплине на ситуацію в парламенті, так як зараз до фракції «Голос» в парламенті входить 19 депутатів. Однак все ж це змінить розклад політичних сил не на користь правлячої партії.
Тепер в парламенті чотири фракції, які відносять себе до опозиції: «Європейська солідарність», «Голос», «Опозиційна платформа - За життя» та «Батьківщина». Сумарно в ці фракції входить 114 депутатів.
У фракції монобольшінства - «Слуга народу» - 248 парламентаріїв, їх голосів достатньо для прийняття більшість рішень.
Тепер в парламенті чотири фракції, які відносять себе до опозиції: «Європейська солідарність», «Голос», «Опозиційна платформа - За життя» та «Батьківщина». Сумарно в ці фракції входить 114 депутатів.
У фракції монобольшінства - «Слуга народу» - 248 парламентаріїв, їх голосів достатньо для прийняття більшість рішень.
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