Партія "Голос" перейшла в опозицію до чинної влади

14:37 17 липень Київ, Україна



Заява була зачитана у Верховній Раді, 17 липня. Глава партії "Голос" нардеп Кіра Рудик заявила, що правляча партія зрадила все цінності і її потрібно міняти. З цієї причини фракція переходить в опозицію до влади.Заява була зачитана у Верховній Раді, 17 липня.

«Ми зрозуміли, що наш конструктив не приносить користі. Влада не потрібно допомагати, її потрібно змінювати. Прийшов час її поміняти. Партія "Голос" переходить в опозицію до чинної влади », - заявила Рудик.

Вона зазначила, що за минулий рік правляча партія «Слуга народу» зрадила ті цінності, які декларувала, що і привело її в свій час до влади.

«Ми побачили президента, який соромиться сказати, що Росія - це агресор. Ми побачили людей, які не тягнуть навіть на начальників відділів, яких жодна компанія не взяла б собі керівником відділу, а їх призначають міністрами, що будь-яку погану закон можна добре назвати і за нього проголосують в турборежимі. Виходити на вулиці з фаєрами - це страшно, а ще страшніше, коли вбиває поліція, і день роботи депутата цілком може складатися з того, щоб брати на поруки людей, яких постійно несправедливо засуджують », - волала Рудик.

Вона заявила, що «Голос» прийшов в парламент, щоб «захищати свободу і проводити реформи»

«Але разом цього ми постійно боремося з брехнею. Брехнею про те, що існує кадровий голод. Про те, що в Україні існує питання про державну мову. Брехнею, яка постійно знищує будь-конструктив », - уклала Рудик.

Рішення фракції навряд чи серйозно вплине на ситуацію в парламенті, так як зараз до фракції «Голос» в парламенті входить 19 депутатів. Однак все ж це змінить розклад політичних сил не на користь правлячої партії.



Тепер в парламенті чотири фракції, які відносять себе до опозиції: «Європейська солідарність», «Голос», «Опозиційна платформа - За життя» та «Батьківщина». Сумарно в ці фракції входить 114 депутатів.



У фракції монобольшінства - «Слуга народу» - 248 парламентаріїв, їх голосів достатньо для прийняття більшість рішень.