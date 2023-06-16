Парламентська асамблея НАТО визнала терористичний режим у росії - "рашизмом"

16:45 22 травня Київ, Україна





За його словами, на сесії асамблеї Альянсу в Люксембурзі ухвалили декларацію, яка містить одностайну підтримку парламентаріїв із країн НАТО міжнародного трибуналу, допомоги Україні до перемоги та після неї. Парламентська асамблея НАТО визнала злочини росії проти України геноцидом, а терористичний режим у росії - "рашизмом" , повідомив глава постійної делегації України в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв.За його словами, на сесії асамблеї Альянсу в Люксембурзі ухвалили декларацію, яка містить одностайну підтримку парламентаріїв із країн НАТО міжнародного трибуналу, допомоги Україні до перемоги та після неї.

Крім того, зазначає Єгор Чернєв, документ визнає злочини росії проти України геноцидом, засуджує ідеологію "рашизму", підтримує відновлення територіальної цілісності, санкції, репарації, а також план Маршалла для України.

"На сесії асамблеї в Люксембурзі ми домоглися ухвалення надзвичайно сильної декларації, яка матиме далекосяжні політичні наслідки", - підкреслив Чернєв.

Водночас асамблея Альянсу закликала уряди своїх країн відкрито оголосити на саміті у Вільнюсі про те, що Україна стане членом НАТО, та погодити такі конкретні кроки для вступу України до військового блоку.

"Це наша дипломатична перемога. Усі наші ключові побажання щодо фінального тексту декларації враховані", – йдеться у повідомленні Чернєва.

Він додав, що завдяки цьому рішенню "фундамент саміту НАТО у Вільнюсі закладено".