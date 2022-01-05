Парламентарії з 12 країн підтримали Україну

18:41 24 серпень Київ, Україна

Парламентарії з Європи, Австралії і Канади об'єдналися, щоб підтвердити свою солідарність і дружбу з Україною в її 29-й День незалежності.

12 країн Європейського Союзу та Співдружності націй виступили зі спільним зверненням, в якому підтримали продовження санкцій проти РФ, нагадавши про анексію Криму і війні на Донбасі.

Про це на своїй сторінці в Twitter написав заступник голови групи дружби з Україною в парламенті Великобританії Стюарт МакДональд.

"Парламентарії з Європи, Австралії і Канади приєднуються, щоб підтвердити нашу солідарність і дружбу з громадянами України в їх 29-й день незалежності. Настане мир ", - зазначив він.

Так, в День незалежності України опубліковано коордінірованнное Стюартом Макдональд лист за підписом колег-депутатів Великобританії і парламентаріїв Австралії, Німеччини, Швеції, Норвегії, Польщі, Канади, Грузії, Румунії, Португалії, Молдови, Латвії.

"Ми повинні продовжувати підтримувати економічні та політичні санкції щодо Росії за її війну проти українського народу", - йдеться в зверненні.

У зверненні згадується про російську анексію Криму і тому, що війна на Донбасі, яка триває вже більше 6 років, забрала життя понад 13 тисяч осіб і змусила залишити свої будинки більше 1,5 млн чоловік. Також згадується і про збитий рейсі МН17