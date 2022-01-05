Парламентарії з 12 країн підтримали Україну

Парламентарії з Європи, Австралії і Канади об'єдналися, щоб підтвердити свою солідарність і дружбу з Україною в її 29-й День незалежності.
12 країн Європейського Союзу та Співдружності націй виступили зі спільним зверненням, в якому підтримали продовження санкцій проти РФ, нагадавши про анексію Криму і війні на Донбасі.
Про це на своїй сторінці в Twitter написав заступник голови групи дружби з Україною в парламенті Великобританії Стюарт МакДональд.
Так, в День незалежності України опубліковано коордінірованнное Стюартом Макдональд лист за підписом колег-депутатів Великобританії і парламентаріїв Австралії, Німеччини, Швеції, Норвегії, Польщі, Канади, Грузії, Румунії, Португалії, Молдови, Латвії.
У зверненні згадується про російську анексію Криму і тому, що війна на Донбасі, яка триває вже більше 6 років, забрала життя понад 13 тисяч осіб і змусила залишити свої будинки більше 1,5 млн чоловік. Також згадується і про збитий рейсі МН17.
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