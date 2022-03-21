Парламентарі 13 країн закликали оновити українську протиповітряну оборону

Відповідну заяву із закликом оновити українську протиповітряну оборону було підписано депутатами парламентів США, Великобританії, Франції, Німеччини, Польщі, Чехії, Естонії, Латвії, Литви, Грузії, Ірландії, Нідерландів та Швеції.
Парламентарі закликають:
🔻 Підтримати військову та цивільну оборону України – захистити повітряний простір та припинити пересування ворожої техніки по Україні. Це можна зробити, надавши Україні протитанкову та протиповітряну зброю.
🔻 Надати гуманітарну допомогу – забезпечити доставку продуктів та ліків до українських міст, які обстрілюють та бомбардують росіяни; врятувати поранених та біженців.
🔻 Захистити українські ядерні об'єкти, що загрожують усім сусіднім державам. Важливо, щоб Росія визнала свою відповідальність за дотримання Женевських конвенцій.
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, який оприлюднив текст цієї заяви, висловив щиру подяку своїм колегам за підтримку України у цей непростий час.
Парламентарі закликають:
🔻 Підтримати військову та цивільну оборону України – захистити повітряний простір та припинити пересування ворожої техніки по Україні. Це можна зробити, надавши Україні протитанкову та протиповітряну зброю.
🔻 Надати гуманітарну допомогу – забезпечити доставку продуктів та ліків до українських міст, які обстрілюють та бомбардують росіяни; врятувати поранених та біженців.
🔻 Захистити українські ядерні об'єкти, що загрожують усім сусіднім державам. Важливо, щоб Росія визнала свою відповідальність за дотримання Женевських конвенцій.
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, який оприлюднив текст цієї заяви, висловив щиру подяку своїм колегам за підтримку України у цей непростий час.
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