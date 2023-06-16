Парламент Швейцарії схвалив поправку до закону про реекспорт зброї

15:35 07 червня Київ, Україна

Верхня палата парламенту (Рада кантонів) Швейцарії за певних умов може дозволяти реекспорт зброї, придбаної у неї, третім країнам, у тому числі й Україною.



Про це повідомляє прес-служба парламенту Швейцарії.

"Рада кантонів хоче дозволити іншим країнам передавати військову техніку, куплену в Швейцарії, за певних умов. Рада прийняла відповідну парламентську ініціативу від Комісії з безпекової політики. Законодавчий проект, що ґрунтується на іншій ініціативі, вже перебуває на стадії розробки", - йдеться у повідомленні.

Парламентарі підтримали ініціативу Комітету з питань політики безпеки 22 голосами проти 17, ще чотири депутати утрималися.

"Для країн, які дотримуються швейцарських цінностей та купують швейцарські військові матеріали, термін дії декларацій про нерозповсюдження буде обмежений п'ятьма роками", — йдеться у повідомленні.

Умовою також є те, що країна, яка приймає рішення про передачу зброї, не бере участі у конфлікті, серйозно не порушує права людини та не здійснює своє право на самооборону.



Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба подякував верхній палаті парламенту Швейцарії "за важливий крок щодо розблокування реекспорту швейцарської зброї".