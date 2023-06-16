Парламент Швейцарії схвалив поправку до закону про реекспорт зброї

Верхня палата парламенту (Рада кантонів) Швейцарії за певних умов може дозволяти реекспорт зброї, придбаної у неї, третім країнам, у тому числі й Україною.
Про це повідомляє прес-служба парламенту Швейцарії.
Про це повідомляє прес-служба парламенту Швейцарії.
Парламентарі підтримали ініціативу Комітету з питань політики безпеки 22 голосами проти 17, ще чотири депутати утрималися.
Умовою також є те, що країна, яка приймає рішення про передачу зброї, не бере участі у конфлікті, серйозно не порушує права людини та не здійснює своє право на самооборону.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба подякував верхній палаті парламенту Швейцарії "за важливий крок щодо розблокування реекспорту швейцарської зброї".
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