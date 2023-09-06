Парламент Швеції затвердив передачу Україні додаткового пакету військової допомоги

18:59 17 серпня Київ, Україна

Парламент Швеції Ріксдаг схвалив передачу Україні нового пакета допомоги загальною вартістю 3,25 мільярда шведських крон (близько €270 млн), про який раніше вже заявляв уряд країни.

Про це йдеться на сайті шведського парламенту.



Новий пакет допомоги міститиме боєприпаси та запчастини на суму до 1,1 млрд шведських крон (близько 90 млн євро), а також транспортні засоби та обладнання для розмінування на суму до 2,15 млрд шведських крон (близько 180 млн євро).



Парламент Швеції також дозволив викуповувати для України ракети класу "повітря-повітря" типу Rb 99 для зміцнення української ППО.