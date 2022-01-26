Парламент вирішив не посилювати покарання за підробку та використання Covid-сертифікатів

07:18 26 січень Київ, Україна

Законопроєкт №6084, що передбачає посилення покарання за підробку Covid-документів, не пройшов друге читання, йдеться на сайті парламенту.



Ініціатором посилення покарання за підробку сертифікатів та довідок про вакцинацію минулого року виступив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. У пояснювальній записці до законопроєкту глава уряду наполягав, що посилення відповідальності є питанням епідеміологічної, а отже, і національної безпеки.



Депутатам пропонували доповнити Кримінальний кодекс статтею 3213, яка передбачає відповідальність:

штраф від 17000 до 34000 гривень або обмеження волі до 2-х років – за використання підроблених документів про щеплення;

штраф від 34000 до 68 000 гривень або позбавлення волі на строк до 2-х років - за внесення медиками неправдивих відомостей про щеплення;

штраф від 85000 до 170000 тисяч гривень або позбавлення волі до 3-х років – за виготовлення для збуту документів про щеплення.

Наразі факти підробки ковід-сертифікатів найчастіше кваліфікують за статтею 358 Кримінального кодексу. Покарання за виготовлення та збут може бути штрафом у розмірі 17 тисяч гривень, однак деяким порушникам може загрожувати позбавлення волі до п'яти років.



При використанні підроблених довідок чи сертифікатів можна отримати 850 гривень штрафу або до 2 років обмеження волі.



Справи щодо внесення неправдивих даних до електронних ресурсів правоохоронці кваліфікують за статтею "Несанкціоновані дії з інформацією, що обробляється в комп'ютерах, автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї".



Порушники можуть отримати до 6 років позбавлення волі з позбавленням права вести певну діяльність на строк до 3-х років.