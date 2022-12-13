Парламент підтримав ліквідацію ОАСК





Депутат від "Голосу" Ярослав Железняк повідомив, що депутати у Верховній раді проголосували також за законопроект №5370 про утворення Київського міського окружного адміністративного суду. Перший підтримали 310 голосів, другий – 326.



З дня набрання чинності цим законом ОАСК припиняє провадження правосуддя, а розгляд та вирішення адміністративних справ, підсудних цьому суду, до початку роботи Київського міського окружного адміністративного суду здійснюватиметься Київським окружним адміністративним судом.



Президент Володимир Зеленський ще 13 квітня 2021 р.. вніс до Ради цей законопроект як невідкладний. Парламент проголосував законопроект №5369 щодо ліквідації Окружного адміністративного суду міста Києва (ОАСК) , голова якого Павло Вовк нещодавно потрапив під персональні санкції США.Депутат від "Голосу" Ярослав Железняк повідомив, що депутати у Верховній раді проголосували також за законопроект №5370 про утворення Київського міського окружного адміністративного суду. Перший підтримали 310 голосів, другий – 326.З дня набрання чинності цим законом ОАСК припиняє провадження правосуддя, а розгляд та вирішення адміністративних справ, підсудних цьому суду, до початку роботи Київського міського окружного адміністративного суду здійснюватиметься Київським окружним адміністративним судом.Президент Володимир Зеленський ще 13 квітня 2021 р.. вніс до Ради цей законопроект як невідкладний.

"Сьогодні я вношу до парламенту законопроект про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва. Суду, який так і не зміг повернути довіру до себе, але впорався з поверненням скандалів та дивних рішень, далеких від розуміння справедливості. Суд, одним рішенням якого може бути поставлений хрест на будь-якому досягненні держави, будь-якій реформі, буде ліквідовано», – заявив президент.

Чому вирішили ліквідувати ОАСК

ОАСК є судом першої інстанції, який розглядає суперечки щодо виборчого процесу, прийняття, проходження чи звільнення з державної служби, справи про оскарження рішень органів державної влади чи місцевого самоврядування, які перебувають у Києві.



Одним із останніх рішень Окружного адміністративного суду Києва було зняття статусу пам'ятки з будівлі "Квітів України", що фактично дозволяє забудовнику знести цю споруду. Воно викликало резонанс у суспільстві та невдоволення з боку міської влади КМДА, яка

планують подати апеляцію на відповідне рішення суду.

До цього суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського до Нацбанку щодо націоналізації "Приватбанку", а також перейменування Української православної церкви Московського патріархату — тоді судді ухвалили рішення через можливе втручання держави у сферу діяльності релігійної організації як юридичної особи.



Окрім цього, головою ОАСК є Павло Вовк, якого НАБУ підозрює у створенні злочинної організації з метою захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів, Вищою радою правосуддя та створенням штучних перешкод у їх роботі.



Проти Вовка в США застосували санкції. Це зробили через вимагання хабарів в обмін на втручання у судові та інші державні процеси. Сам Вовк заявив, що запровадження санкцій не стало для нього несподіванкою, а Держдеп США, за його словами, ввели в оману "певні міжнародні структури".