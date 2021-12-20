Парламент перегляне "молодіжний вік"

20:46 21 липень Київ, Україна

Поняття - молодіжний вік в Україні, не збігається з підходом ООН Парламент прийняв рішення переглянути закон і знизити офіційний вік молоді з 35 років до 29 років.

ЗА - проголосували 265 парламентаріїв.



Автори проекту закону пояснюють, що чинне законодавство встановлює широкі вікові рамки (від 14 до 35 років), а це призводить до розпорошення обмежених ресурсів на вирішення питань великої кількості груп молоді різного віку.



На думку парламентаріїв, зменшення віку молоді дозволить цілеспрямовано використовувати ресурси для молодих людей в перехідний період, протягом якого молодь найбільше потребує підтримки.



У пояснювальній записці наголошується, що підхід до визначення поняття молодь в Україні не збігається з підходом ООН, згідно з яким молоддю вважають людей у віці 15-24 років. У Стратегії Європейського союзу вікові рамки встановлені на рівні 13-30 років.



Крім того, цей закон пропонує створити Нацраду з питань молоді при Кабінеті міністрів, передбачає розширення мережі молодіжних центрів та впровадження молодіжних працівників на місцях для ефективної молодіжної роботи.



Також створюється Українська молодіжна фундація, який видаватиме гранти на підтримку ідей, ініціатив і проектів молоді, а також інституційні гранти.