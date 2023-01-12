Парламент визначив порядок проходження військової служби іноземцями. Що змінилося

17:58 12 січня Київ, Україна

Сьогодні, 12 січня, Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт №8098 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку проходження військової служби за контрактом іноземцями та особами без громадянства у Збройних силах України та інших створених відповідно до законів України військових формувань.



Як повідомив народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, "за" проголосував 321 депутат.



Гончаренко зазначив, що в попередніх редакціях законопроєкту вказувалися лише ті підрозділи, які підпорядковуються ЗСУ, але не були включені підрозділи, що утворилися при Нацгвардії України: до таких належить, наприклад, полк "Азов".

"У зв'язку з цим військовослужбовці - іноземні громадяни, які проходять службу, зокрема, в полку "Азов", не мали змоги легально перебувати на території України та у майбутньому не могли отримати українське громадянство. Тепер ці помилки виправлені", - наголосив нардеп.

Як зазначається в пояснювальній записці до законопроєкту, до категорії військовослужбовців прирівнюються іноземці та особи без громадянства, які згідно із законом проходять військову службу у Збройних силах України та інших військових формуваннях.