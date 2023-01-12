Парламент визначив порядок проходження військової служби іноземцями. Що змінилося

Сьогодні, 12 січня, Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт №8098 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку проходження військової служби за контрактом іноземцями та особами без громадянства у Збройних силах України та інших створених відповідно до законів України військових формувань.
Як повідомив народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, "за" проголосував 321 депутат.
Гончаренко зазначив, що в попередніх редакціях законопроєкту вказувалися лише ті підрозділи, які підпорядковуються ЗСУ, але не були включені підрозділи, що утворилися при Нацгвардії України: до таких належить, наприклад, полк "Азов".
Як повідомив народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, "за" проголосував 321 депутат.
Гончаренко зазначив, що в попередніх редакціях законопроєкту вказувалися лише ті підрозділи, які підпорядковуються ЗСУ, але не були включені підрозділи, що утворилися при Нацгвардії України: до таких належить, наприклад, полк "Азов".
Як зазначається в пояснювальній записці до законопроєкту, до категорії військовослужбовців прирівнюються іноземці та особи без громадянства, які згідно із законом проходять військову службу у Збройних силах України та інших військових формуваннях.
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