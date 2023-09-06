Парламент схвалив відставку Олексія Резнікова – нардеп

Парламент схвалив відставку Олексія Резнікова з посади міністра оборони. Про це рішення було оголошено народним депутатом Ярославом Железняком через месенджер Telegram.
За це рішення проголосувало 327 народних депутатів:
За це рішення проголосувало 327 народних депутатів:
- СН - 210
- ЄС - 24
- Батьківщина - 11
- Платформа за життя та мир - 20
- За майбутнє – 11
- Голос - 10
- Довіра – 15
- Відновлення України – 12
- Позафракційні – 14
Міністр особисто подав звіт про свою роботу на посаді міністра оборони, який охоплював 552 дні на посаді.
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