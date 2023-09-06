Парламент схвалив відставку Олексія Резнікова – нардеп

17:08 05 вересня Київ, Україна

Парламент схвалив відставку Олексія Резнікова з посади міністра оборони. Про це рішення було оголошено народним депутатом Ярославом Железняком через месенджер Telegram.

За це рішення проголосувало 327 народних депутатів:
  • СН - 210
  • ЄС - 24
  • Батьківщина - 11
  • Платформа за життя та мир - 20
  • За майбутнє – 11
  • Голос - 10
  • Довіра – 15
  • Відновлення України – 12
  • Позафракційні – 14
Міністр особисто подав звіт про свою роботу на посаді міністра оборони, який охоплював 552 дні на посаді.