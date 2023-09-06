Парламент схвалив відставку Олексія Резнікова – нардеп

17:08 05 вересня Київ, Україна





За це рішення проголосувало 327 народних депутатів: Парламент схвалив відставку Олексія Резнікова з посади міністра оборони. Про це рішення було оголошено народним депутатом Ярославом Железняком через месенджер Telegram.За це рішення проголосувало 327 народних депутатів:

СН - 210

ЄС - 24

Батьківщина - 11

Платформа за життя та мир - 20

За майбутнє – 11

Голос - 10

Довіра – 15

Відновлення України – 12

Позафракційні – 14

Міністр особисто подав звіт про свою роботу на посаді міністра оборони, який охоплював 552 дні на посаді.